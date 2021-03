Laura Borràs serà la nova presidenta del Parlament

Finalment, ja hi ha nom: Laura Borràs. La presidenciable de JxCat a les passades eleccions del 14 de febrer no s'integrarà al Govern de la Generalitat, sinó que encapçalarà el nou Parlament de Catalunya, que es constitueix aquest divendres. El nom de Borràs és el que ha decidit proposar l'executiva de Junts i comptarà segur també amb els vots dels diputats d'ERC, segons l'acord segellat pels dos partits, mentre que la CUP encara no ha deixat clar si hi votarà a favor o s'hi abstindrà. La formació ha criticat que la presidència de la cambra recaigui en algú que té una causa oberta al Tribunal Suprem. Borràs està sent investigada per un presumpte fraccionament de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes.

Abans que transcendís el nom de Borràs, ERC havia anunciat un acord amb JxCat i la CUP, que garantia que el partit de Carles Puigdemont tindria la presidència del Parlament mentre que la CUP ostentarà una secretaria. Els republicans tindran la vicepresidència. En un comunicat, han donat per tancat així el debat dels últims dies sobre quina formació exerciria la presidència de la cambra a partir d'aquest divendres, dia en què es constituirà. Els republicans han remarcat que l'acord permet traduir els resultats del 14-F en una mesa amb majoria independentista i on les tres formacions tindran representació per primera vegada. D'altra banda, totes les formacions menys PP i Ciutadans han pactat un decàleg de mesures per tal de fer front a Vox al Parlament.



Pel que fa a l'acord sobre la mesa, ERC ha celebrat el que han anomenat un "primer pas" en les negociacions i ha assegurat que continuen treballant per assolir un acord de Govern que doni "estabilitat i la màxima fortalesa" tant a la cambra com a l'executiu.

Cordó sanitari a l'extrema dreta

Aquest dijous totes les formacions menys PP i Ciutadans han arribat a un acord per "frenar el discurs de l'odi i l'activitat de l'extrema dreta" al Parlament, tal com demanaven entitats antiracistes. En un comunicat, les formacions expliquen que després de diverses trobades han pactat un decàleg de mesures amb l'objectiu que al Parlament no hi tinguin cabuda "actituds ni proclames racistes, LGTBIfòbiques, autoritàries ni masclistes".



D'aquesta manera, es vetarà que Vox pugui ostentar posicions en òrgans de govern de la Cambra, com per exemple a la Mesa, així com a les meses de les comissions, a la coordinació dels intergrups i a la relatoria dels grups de treball. Les formacions també es comprometen a utilitzar les intervencions per "contrarestar les informacions falses" que es puguin difondre. També evitaran subscriure iniciatives conjuntes amb l'extrema dreta, de manera que no es normalitzi la seva acció política. No es convocarà Vox en les reunions que els grups facin amb entitats.

També es promourà la modificació de les legislacions necessàries per blindar el Parlament de discursos d'odi, es visibilitzarà el racisme i el masclisme informant regularment de les morts al Mediterrani i els feminicidis i es rebutjarà formalment les manifestacions de violència cap a les diputades. Els grups es comprometen a treballar conjuntament al llarg de la legislatura per coordinar l'acció parlamentària davant l'extrema dreta, així com juntament amb les entitats de la societat civil.