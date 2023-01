Laura Pérez i Eloi Badia no repetiran com a regidors de Barcelona en Comú, després de dos mandats a l'Ajuntament

La quarta tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez Castaño, responsable de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, i el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica del consistori i regidor del Districte de Gràcia, Eloi Badia, no repetiran a les llistes de Barcelona en Comú de les properes eleccions municipals, que se celebraran el maig. Així ho han anunciat a través de les seves xarxes socials i ho ha confirmat el partit a través d'un comunicat.

Ada Colau amb els tinents d'alcaldia Janet Sanz, Jordi Martí i Laura Pérez, en la compareixença per anunciar que optarà a un tercer mandat. - ACN

Tant Pérez com Badia diuen que ha estat una decisió personal. El regidor d'Emergència Climàtica serà pare i vol "trobar un equilibri entre allò professional i personal". A través d'una publicació, ha agraït la confiança que Colau i "la família dels comuns" van atorgar-li l'any 2015 i el fet que aquest 2023 hagin volgut tornar a comptar amb ell. "Prenc aquesta decisió amb la tranquil·litat i la certesa que el projecte dels comuns té sobrades persones capacitades per impulsar el que la ciutat requereix", ha expressat.

Per la seva banda, la quarta tinent d'alcaldia ha afirmat que fa una passa al costat en coherència amb el temps "límit" de vuit anys que va marcar-se a l'iniciar la seva trajectòria al consistori. "Ho faig amb un profund agraïment envers la confiança que m'heu donat i orgullosa de la feina feta", ha expressat. Pérez ha agraït el suport rebut per part de totes les persones que l'han acompanyat. "Gràcies infinites per l'autenticitat tan valorada en aquests temps i pels aprenentatges que m'emporto", ha remarcat.

En el comunicat i a través d'una piulada, Barcelona en Comú ha agraït la feina feta per a ambdós regidors.