Les 10 candidates que aspiren a guanyar el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any 2022

Arriba la sisena edició del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any, organitzat per l'entitat Òmnium Cultural. Un total de deu obres opten al guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada, amb 20.000 euros directes per a l'autor i 5.000 més per a promoció. Entre les candidates hi ha l'escriptora Maria Barbal, per Al llac (Columna), Roser Cabré-Verdiell, per Aioua (Males Herbes), i Empar Moliner, per Benvolguda (Columna), entre d'altres.

Les obres seleccionades, publicades entre el novembre de 2021 i l'octubre de 2022, han estat seleccionades per un comitè d'experts format per Valèria Gaillard, traductora i periodista cultural; Enric Gomà, escriptor, guionista i divulgador lingüístic; Júlia Ojeda, crítica literària; i Lluís Ruiz, llibreter. A partir de la llista d'obres seleccionades, un jurat independent i de prestigi format per Marta Pessarrodona, Neus Real, Marta Segarra, Oriol Izquierdo, i Xavier Pla donaran a conèixer els tres finalistes el pròxim mes de desembre. El premi es lliurarà a finals de gener de l'any que ve.

"Traiem la llengua cada dia i la fem servir de manera desacomplexada, també en la literatura", ha dit el president de l'entitat, Xavier Antich, "per això des d'Òmnium donem prestigi a les lletres catalanes amb aquest guardó a la millor novel·la de l'any, fomentant la creació, la lectura i els referents en català".

Les 10 candidates

L'escriptora Empar Moliner. — Arduino Vannucchi / Cedida

Les obres seleccionades pel Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any 2022 són: Al llac (Columna), de Maria Barbal; Aioua (Males Herbes), de Roser Cabré-Verdiell; Benvolguda (Columna), d'Empar Moliner; Distòcia (L'altra Editorial), de Pilar Codony; El monstre de Santa Helena (La Campana), d'Albert Sánchez Piñol; Els dies bons (Bromera), d'Aina Fullana; Guilleries (Males Herbes), de Ferran Garcia; Les altures (Empúries), de Sebastià Portell; Nicolau (Segona Perifèria), d'Antoni Veciana; i Ràbia (Proa), de Sebastià Alzamora.

El guardó va néixer l'any 2017 amb l'objectiu de fer prevaldre les obres en llengua catalana, fomentar-ne la traducció i revitalitzar el sector. D'aquesta manera, l'entitat donava vida a un nou guardó amb la voluntat i ambició d'igualar-se a altres premis similars de la literatura mundial, com el francès Premi Goncourt i l'anglès Booker.

L'any passat el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any va ser per Junil a les terres dels bàrbars, de Joan-Lluís Lluís.