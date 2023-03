Les 6 vies verdes de Catalunya per perseguir la història del tren

Les infraestructures ferroviàries en desús han trobat una nova vida a casa nostra. En el marc del projecte estatal, Catalunya disposa d'itineraris cicloturistes i senderistes que ressegueixen el camí que antigament feien alguns trens.

Es tracta de les Vies Verdes, uns recorreguts reconeguts de forma oficial. Això significa que garanteixen l'accessibilitat i la universalitat d'usuaris, sense límits d'edat o capacitat física.

A més, a Catalunya també trobem la ruta Pirinexus, una xarxa cicloturística de 366 quilòmetres que comunica la província de Girona amb el territori francès. Uneix la Costa Brava amb els Pirineus, passant per Ripoll, Girona, l'estany de Banyoles, les illes Medes, els aiguamolls de l'Empordà, la fageda d'en Jordà o Empúries.

A Catalunya en trobem diverses de vies verdes, però n'hi ha sis que són les més destacades, comptant amb més promoció i amb l'anomenada Guia de Viatge. Quatre d'aquestes s'ubiquen a les comarques de Girona i dues a les Terres de l'Ebre. Són les següents.

V.V. del Carrilet Olot - Girona

És la primera de les dues vies verdes del Carrilet que trobem a Girona. I és que recorre el camí que abans feia el ferrocarril que anava de la capital provincial fins a Olot, l'anomenat carrilet.

Era un modest tren que anava per una via molt estreta, de 54 quilòmetres de longitud, passant per la zona volcànica garrotxina. Va arribar a ser la principal artèria de comunicacions de les comarques de la Garrotxa, la Selva i el Gironès, fins als anys seixanta.

Aquesta primera via verda del corregut, doncs, ens permet gaudir de la riquesa del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I evidentment també de la ciutat de Girona, on acaba el recorregut.

V.V. del Carrilet Girona - Sant Feliu de Guíxols

Enllaçada amb la via anterior trobem la Via Verda del Carrilet de Sant Feliu de Guíxols, que parteix de Girona. En aquest cas, el ferrocarril s'utilitzava especialment pels gironins per anar des de la capital de la comarca fins a les platges de la localitat empordanesa.

És una bona ruta per conèixer des de l'interior de Catalunya, passant pels paratges mediterranis del Baix Empordà. I arribant finalment a les magnífiques i bucòliques platges de la Costa Brava, recorrent un total de 39 km.

Via Verda del Carrilet II. — Consorci de les Vies Verdes de Girona

Es tracta d'una via enllaçada amb l'anterior i que es preveu que en un futur s'uneixi també a la Via Verda Camí de Ferro. D'aquesta manera, hi haurà un gran recorregut de vies verdes que ens permetrà recórrer 135 km des del Pirineu fins a la Costa Brava.

V.V. del Ferro i del Carbó

La tercera Via Verda que trobem Girona és la Via del Ferro i del Carbó. En aquest cas, el trajecte és de 12 km. Arranca des de Ripoll i el seu monestir de Santa Maria, i avança fins a les mines d'Ogassa, passant per Sant Joan de les Abadesses.

El recorregut segueix les vies del Ter, que va servir per marcar el camí de diversos ferrocarrils. Aquest riu de gironí es ressegueix per diverses comarques, també des del Pirineu fins a la Costa Brava.

Via Verda del Ferro i del Carbó. — Consorci de les Vies Verdes de Girona

V.V del Tren Petit

Encara a Girona hem de destacar la Via verda del Tren Petit, la més recent, incorporada l'any 2021. Tan sols té 6 km de longitud, unint Palamós i Palafrugell.

Circula per una part de l'antic recorregut del tren de via estreta anomenat Tren Petit, que connectava Palamós amb Girona, a través de la Bisbal de l'Empordà.

Ciclistes a la Via Verda del Tren Petit. — Consorci de les Vies Verdes de Girona

Avui es tracta d'una via agradable per passejar, gaudir de la zona i la tranquil·litat. Ens podrem acostar a indrets com la platja del castell, una altra joia del litoral de la Costa Brava.

V.V. Terra Alta

Viatgem cap a les Terres de l'Ebre, on trobem dues Vies Verdes. La primera és la de Via Verda Val de Zafan - Terra Alta, en la qual se circula pels paratges que amaguen la serra de Pàndols i el Parc Natural dels Ports, en un itinerari de 23 km.

Un indret de la Via Verda Terra Alta. — Generalitat de Catalunya

La Terra Alta és un territori agrest de l'extrem sud de Catalunya, que destaca per la presència d'ametllers i pinedes. Tot plegat li dona una imatge molt especial i particular, entre la qual van circular alguns trens fins a l'any 1937.

El recorregut ens porta fins a l'entorn de la Fontcalda i als Estrets de Dalt, entre les penyes del qual s'esmuny el riu Canaletes. A través de túnels i viaductes arribarem fins a l'Ebre des de terres aragoneses.

V.V. Baix Ebre

Poc després de la Via Verda de la Terra Alta, també es va fer oficial la Via Verda Val de Zafan - Baix Ebre, que arranca a la llera del riu Canaletes fins al delta de l'Ebre, agafant el relleu de la via verda anterior.

Es tracta d'una ruta de 25 quilòmetres en total. Discorre entre dos parcs naturals del Delta de l'Ebre i els Ports, en zona declarada Reserva de la Biosfera, i té la seva fi a la , a través de paisatges meravellosos.desembocadura de l'Ebre

Destaca especialment el conjunt històric de la ciutat de Tortosa, amb especial atenció per la seva catedral gòtica. La ciutat contrasta territoris diferenciats, unint mars i muntanyes.