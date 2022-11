Les accions contra obres d'art per denunciar l'emergència climàtica arriben a Barcelona

Dos activistes del col·lectiu Futur Vegetal han tacat de "sang i petroli" la vitrina d'una mòmia del Museu Egipci de Barcelona aquest diumenge. Ho han fet en un acte de protesta per l'emergència climàtica on han reivindicat que volen justícia climàtica i que la volen "ara mateix".

"Banyem amb "sang i petroli" vitrines del museu Egipci de Barcelona per alertar sobre l’emergència climàtica", ha anunciat el col·lectiu Futur Vegetal a través de Twitter. "No aguantem més que els Governs netegin la seva imatge en COP (Conferències sobre el Canvi Climàtic) per enganyar a la població sense efectuar mesures reals".

"La indústria de la carn és el pas que hem de donar com a societat per solucionar el problema. El sistema alimentari ens porta al col·lapse. Hem d'intentar no superar els 2,5 °C que ens diu la ciència", ha reivindicat un dels activistes que ha protagonitzat l'acte de protesta.

"Hem d'escoltar a la ciència, no als polítics ni als grans lobbies. Estem en ple col·lapse climàtic, hem d'actuar ja. Els polítics no ens trauran d'aquesta situació", han afegit. També han denunciat a Coca-Cola, una de les empreses patrocinadores de la COP27 que actualment s'està celebrant a Egipte.

Es tracta de la primera acció contra el patrimoni cultural que té lloc a Barcelona, si bé és una tendència que s’ha donat en reiterades ocasions recentment a altres ciutats europees on s’han tacat obres com els Gira-sols de Van Gogh.