Barcelona es posa guapa per Nadal. Des de fa unes setmanes, els principals carrers i avingudes de la capital catalana s'il·luminen cada vespre amb les tradicionals llums nadalenques. Les Fires de Santa Llúcia i de la Sagrada Família s'han convertit en tot un símbol nadalenc de la ciutat. Persones de tot Catalunya i curiosos s'apropen a les parades per comprar figures del pessebre, arbres, molsa, productes artesans i joguines. Per acabar d'arrodonir-ho, l'Ajuntament ha programat tallers, exhibicions i actuacions per a tota mena de públics i edats.

L'epicentre de la programació del Barcelona Festival de Nadal és la plaça Catalunya i la plaça Universitat, on s'estan duent a terme propostes culturals de tot tipus, des de funcions de Fum, fum, festa!, un espectacle familiar de Guillem Albà i La Marabunta, a tallers adreçades a les famílies. Et detallem les activitats que no et pots perdre aquest Nadal a Barcelona.

Nadal per tota la família

El dia 17 es va donar el tret de sortida al Barcelona Festival de Nadal, que ha organitzat activitats fins al dia 30. Bona part de la programació està dirigida al públic familiar. De les 11.00 a les 14.00 hores s'han organitzat tallers, exhibicions i actuacions en què els més petits són els protagonistes, com Un món de cartró, un espai en què es vol potenciar la imaginació dels nens i nenes a través del joc amb un objecte tan bàsic com una capsa de cartró.

En la mateixa línia, La città infinita és una zona lúdica i participativa en la qual, amb l'ajuda de peces de fusta i residus industrials, els nens construeixin, destrueixin, pensin, modifiquin i habitin les ciutats més originals. L'espai Art al cap és una espècie de perruqueria que vol transformar el cap dels més atrevits en decoracions nadalenques.

Art al Cap. — Ajuntament de Barcelona

També s'han organitzat actuacions per als més petits, com Microshakespeare, una sèrie de les obres de teatre més representatives de Shakespeare concentrades en només vuit minuts. Els nens i nenes es transformen en intèrprets dels grans clàssics de l'escriptor anglès. L'espectacle estrella arriba amb el jove clown Guillem Albà i el grup musical La Marabunta a partir de les 13:00 hores. Fum, fum, festa! és un xou amb música i humor, en el qual els espectadors participen i prenen protagonisme a l'escenari.

Els més petits també podran tunejar postals amb creacions de Picasso, Miró i Tàpies a través de l'activitat Barcelona, una postal de Nadal Amb Miró, Tàpies i Picasso.

Cultura i música

A partir de les 17.00 hores, el Barcelona Festival de Nadal canvia de registre amb la Balkan Paradise Ochestra, on deu músiques cautiven el públic amb la seva música balcànica composta per instruments de vent i percussió. La música és, sens dubte, una de les protagonistes de les tardes del Nadal barceloní amb noms com Lucía Fumero, Gregori Hollis, Rita Payés, Pol Batlle, Sandra Bautista i Anna Andreu.



‘La Torre de Nadal’

L'especatcle principal de la programació de Nadal a Barcelona és La Torre de Nadal, una demostració cultural que barreja dues de les disciplines artístiques: el circ i l'òpera. Es durà a terme tots els dies a les 20:00 hores menys el dia 24. Lluís Danés, vinculat al món del cine i als espectacles de gran format, n'és el director d'escena, i la direcció musical és a càrrec de Sergi Cuenca.

Paral·lelament, a la plaça de la Universitat, s'ha instal·lat l'exposició d'arts digitals Solstici, a càrrec del hub internacional de creativitat, art i disseny digital OFFF Barcelona. Està oberta tots els dies a partir de els 10:00 hores i fins a les 22:00.



‘Sons de ciutat’

Fins al 4 de gener, s'ofereixen concerts en viu als 10 districtes de Barcelona en el marc del projecte Sons de ciutat. Alguns noms destacats que formen part d'aquest programa són Ferran Palau, Maria Hein, Maria Jaume, B1N0, Claraguilar i Koko Jean.