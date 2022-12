Les agències de viatges encara no igualen les reserves del 2019

El 62% de les agències de viatges de l'Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados (Acave) encara no han aconseguit igualar les dades de reserves prèvies a la pandèmia. L'últim repunt de la Covid durant el Nadal passat i fins al març va alentir la represa del turisme, tot i que l'alta activitat de la Setmana Santa, conjuntament amb l'estiu i la tardor, ha fet que algunes agències sí que recuperin la totalitat d'abans de la pandèmia. Arribant, fins i tot, a superar les xifres anteriors.

El 64% de les agències de viatges no igualen les reserves de 2019, però el 32% les superen

En total, el 32% de les companyies de viatges han registrat un augment de les reserves respecte a abans de la crisi sanitària, aconseguint arribar a finals d'any amb uns bons números malgrat l'alta inflació i l'augment de preus en els subministraments bàsics.​ De la mateixa manera, però, el sector avisa que hi ha una manca de vols disponibles de cara a aquest hivern, que pot afectar en la remuntada del turisme, perquè ara mateix hi ha més demanda que seients d'avió disponibles.

"La gent té ganes de viatjar i l'efecte ampolla de cava ha continuat vigent aquest pont de la Constitució i la Puríssima", ha destacat aquest dimecres en declaracions a la premsa el president d'Acave, Jordi Martí. Alhora, ha explicat que l'augment dels preus per l'escassa oferta "no està repercutint directament en el volum de vendes i la recuperació del sector que realment ens està sorprenent".

El 2023, any de la "plena restitució" del turisme

Malgrat la recuperació de les agències de viatges encara no es pot donar per finalitzada, a principis d'any existia una "preocupació" dins el sector que ara s'ha dissipat. Si aquesta tendència positiva es manté, el 2023 serà l'any de la "plena restitució" del turisme, segons Martí, perquè la recuperació dels viatges és "estable".

De cara a l'any vinent, el president d'Acave espera que es puguin reobrir totes les rutes de viatges anteriors, algunes d'elles encara amb restriccions, i reconeix que "els costos que han afectat el sector aeri han tingut una repercussió en preus molt important que s'està quedant".

El balanç que enguany publica Acave, fet a partir de dades de 450 agències de viatges, indica que el sector ha viscut una major recuperació en la seva activitat "receptora" de turisme. De fet, només un 14% de les empreses veuen que les reserves de Nadal i Cap d'Any estaran per sota de les registrades el 2019. No obstant això, fent cas a les xifres anuals, el 57% de les agències "receptores" encara estan per sota del 2019, un any de rècord mundial pel que fa a la facturació i activitat del sector turístic.

Pel que fa a la facturació de les agències de viatges, Acave reconeix que un 44% de les empreses que ja han igualat o superat els valors del 2019, tot i que l'increment del negoci no és atribuïble a la millora de la rendibilitat o els marges finals, sinó que es deu a l'impacte que té l'increment de preus i costos que paguen els clients.