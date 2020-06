Les agressions LGTBIfòbiques registrades el 2019 van augmentar més d'un 40%, segons el recompte de l'OCH

El 2019 l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) va registrar el nombre més gran d'agressions d'ençà que va iniciar un recompte, el 2014. En total, van ser 160 les denúncies per violència LGTBIfòbica que aquesta organització va recollir, el que suposa un increment del 41,6% respecte a l'any anterior. Així ho indica l'informe l'Estat de l'LGTBI-Fòbia a Catalunya 2019 presentat aquest dijous al Col·legi de Periodistes pel president de l'entitat, Eugeni Rodríguez, la directora de l'informe, Patrícia Aljama, i el regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra.



Aquest augment podria haver-se produït o bé per un augment d'agressions o bé per un augment de les denúncies produït per un empoderament a l'hora de visibilitzar la LGTBIfòbia, afirma l'estudi. Segons les dades recollides per l'OCH, el col·lectiu que més agressions ha reportat ha estat el dels homes gais i bisexuals, representant el 60% del total registrat. Per altra banda, l'informe assegura que les reportades per les persones trans i per les dones lesbianes i bisexuals "ha variat" al llarg dels anys. Pel que fa a les agressions que anomenen "generalistes", les que afecten tot el conjunt de les persones LGTBI, es mantenen "estables" des del 2015 fins al 2019 en una mitjana del 17,7%.



Pel que fa a les persones trans, l'OCH assegura que ha registrat una davallada d'agressions recollides per l'organisme, i que la gran majoria han afectat dones trans, el 10,6%, mentre que els homes trans han reportat un 0,6% de les agressions. Per contra, les incidències contra dones lesbianes i bisexuals han augmentat aquest 2019 i es mantenen en percentatges similars en el període entre el 2015 i el 2019.



L'informe assenyala que la majoria d'agressions s'han produït de manera presencial, amb un 71,3%. A més, un 54,4% de les agressions s'han reportat en l'espai públic: "Concretament esdevenen en la via pública seguint, amb molta diferència, el transport públic". En l'àmbit privat, destaquen les denúncies dins l'habitatge o a l'entorn laboral, així com en ambients d'oci. Les agressions verbals i físiques han estat les més comunes, amb un 29,4% i un 28,1% respectivament, seguit de "l'odi i l'exaltació al col·lectiu LGTBI" amb un 18,8%.



L'OCH demana una major proactivitat per part de l'administració pública per evitar la invisibilització de les dones lesbianes en la memòria col·lectiva, així com en l'espai públic. En matèria de denúncies, insta que es pugui presentar la denúncia per LGTBIfòbia a qualsevol comissaria de Mossos d'Esquadra, "independentment de la qualificació que es faci a posteriori". En paral·lel, l'OCH demana aprovar "el reglament del règim sancionador" que deriva de la llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia, així com el desenvolupament d'un "protocol d'atenció a la víctima".



Aquí podeu consultar l'informe: