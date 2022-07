Les baixes per Covid seran automàtiques i per cinc dies

El Departament de Salut posa en marxa aquest dimecres un sistema telemàtic perquè els positius en Covid puguin agafar la baixa laboral a través de La Meva Salut. Caldrà omplir un formulari online amb els símptomes que es tenen i un metge de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) revisarà el document i concedirà la baixa, que serà notificada al pacient el mateix dia per SMS o per correu electrònic. No caldrà aportar un test positiu.

La baixa serà de cinc dies, tot i que es podrà demanar l’alta abans si desapareixen els símptomes. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha detallat que la concessió es basarà en un criteri de confiança i que no es faran trucades per comprovar l’estat del pacient.

En una roda de premsa la setmana passada, Salut va constatar el creixement sostingut dels contagis en les últimes setmanes, tot i que amb baix impacte assistencial. La investigadora del BIOCOMSC Clara Prats ha explicat que amb les seves estimacions esperen que la setena onada de la Covid-19 deixi un pic de 80 ingressats en UCI i menys de 3.000 ingressats en planta, molt per sota dels pics màxims en què s'havien superat els 700 crítics.