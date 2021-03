Les bases de la CUP avalen el preacord amb ERC per investir Aragonès

Tot i considerar que "no és suficient", les bases de la CUP han avalat el preacord entre la formació i ERC per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat i endegar el nou Govern. D'aquesta manera, els nou diputats de la formació de l'Esquerra Indepentista votaran "sí" a la investidura al ple que se celebrarà aquest divendres, si bé sembla complicat que el dirigent d'ERC es converteixi ja en el nou cap de govern perquè, almenys de moment, encara no compta amb el suport de JxCat.



En concret, el 59,3% dels militants cupaires que han participat en la votació (564) han validat el preacord, mentre que 367 (38,6%) s'hi han oposat i 20 han votat per blanc. Ara bé, una aclaparadora majoria (més del 85%) ha deixat clar que no és suficient. Precisament aquesta és una de les principals reflexions que ha fet la diputada Eulàlia Reguant quan ha comparegut per explicar el resultat de la consulta. "El preacord no té la profunditat que el país necessita per fer front als reptes en què es troba, voldríem anar més enllà. Però amb la força parlamentària que tenim hem arribat fins aquest acord", ha manifestat, per afegir que "avui no s'acaba res, cal continuar treballant per garantir que el nou cicle que comença és d'acumulació de forces i de confrontació democràtica".

Envoltada de la resta de diputats, Reguant també ha recalcat que "no és un acord de govern, és un acord de mínims que permet donar el tret de sortida a una legislatura que lluitatrem perquè sigui de canvi de cicle", i en què l'objectiu de la formació serà "empènyer la majoria parlamentària i el Govern a fer efectius drets que l'estat espanyol esclafa". "No donem cap xec en blanc, però tampoc ens podem permetre rebaixar el punt de partida", ha rematat la diputada.



Finalment, també s'ha adreçat a JxCat i a En Comú Podem. Sobre el partit de Puigdemont ha dit que "ara té la responsabilitat de sumar-se a aquest acord, a aquesta estratègia de legislatura, d'acumulació de forces i de confrontació democràtica", mentre que els comuns considera que "han de decidir si volen seguir sent la crossa del règim i la comparsa del Partit Socialista o ser una eina del motor de canvi d'aquest país i de garantia del dret a l'habitatge i del dret a decidir".

Moció de confiança als dos anys

Entre d'altres qüestions, el preacord estableix que Aragonès se sotmetrà a una moció de confiança als dos anys de legislatura, el mateix termini que es dona per avaluar els avenços de la taula de diàleg amb l'Estat per abordar el conflicte polític i decidir si es manté o no. Altres aspectes destacats del pacte són el compromís a crear "a curt termini" una banca pública a través de l'Institut Català de Finances, la posada en marxa d'una prova pilota d'una renda bàsica universal per a les franges d'edat més vulnerables, aixó com l'articulació d'un "marc normatiu que faciliti la remunicipalització dels serveis públics com l'aigua".