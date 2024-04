Les biblioteques de Barcelona van a la vaga a les portes de Sant Jordi 

El personal de les biblioteques de Barcelona han iniciat aquest dilluns una jornada de vaga, coincidint amb la vigília de la diada de Sant Jordi, per reclamar més personal, millores laborals i mesures per garantir la conciliació laboral i familiar. L'aturada ha estat convocada pel comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, integrat pels sindicats Intersindical i CGT.

La convocatòria de vaga preveu concentracions de protesta durant tot el dia. La més destacada serà la convocada al Centre de Cultura i Memòria del Born, on hi ha previst el pregó de Sant Jordi, que aquest any anirà a càrrec de l'escriptor britànic de David Walliams.



Els treballadors de les biblioteques de Barcelona exigeixen un increment progressiu de les plantilles. Es tracta d'una demanda històrica que ha cobrat força davant la proposta del Consorci de Biblioteques d'introduir noves estructures horàries, sense ampliar el nombre de treballadors.

Segons denuncia el comitè d'empresa, aquesta reforma incrementaria la mobilitat laboral i perpetuaria jornades extenses, de més de 10 hores, així com setmanes laborals de fins a 6 o 7 dies consecutius. Denuncien que es tracta d'un canvi que impactaria en la possibilitat d'atendre la vida personal i les responsabilitats familiars de les treballadores.

També reclamen un protocol efectiu per respondre a les violències masclistes dins dels equipaments. Denuncien que treballadores i usuàries es troben sovint exposades a situacions de violència per a les quals no hi ha suport ni mesures previstes per respondre-hi.