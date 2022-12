Les botigues de venda d'alcohol i les terrasses de Gràcia tancaran abans

El districte de Gràcia de Barcelona obligarà les botigues de venda d'alcohol i supermercats propers a les places més concorregudes a avançar l'horari de tancament, alhora que escurçarà l'hora d'obertura de les terrasses d'aquestes places. L'objectiu final és garantir la convivència, la seguretat i el manteniment de les places.

Amb aquesta mesura, les botigues hauran d'abaixar la persiana de 10 de la nit a 7 del matí i les terrasses tancaran a les 11 de la nit entre setmana i a les 12 de la nit els divendres, dissabtes i vigílies de festiu. La previsió és que aquests canvis puguin començar-se a aplicar a principis d'aquest any entrant 2023.

D'altra banda, també es reduirà la mida dels mòduls de taules ubicats en aquests espais per equiparar-los als que hi ha a la resta de la ciutat. En concret, els mòduls de taules passaran de ser d'1,5x2 metres a ser d'1,5x1,5 metres.

D'aquesta forma s'equipararan a les que tenen les que hi ha arreu de la capital catalana, alliberant espai públic que podrà destinar-se a usos ciutadans i familiars. I recuperant el que es va perdre a conseqüència de l'aplicació de les mesures extraordinàries derivades de la pandèmia de la Covid-19.

Gràcia ha analitzat les peticions pel que fa a la consolidació de les terrasses ampliades de forma extraordinària a tot el districte per la pandèmia i ha vetllat per garantir la qualitat i l'accessibilitat de l'espai públic i el compliment de la normativa. D'un total de 154 sol·licituds, se n'han concedit 58 i se n'han denegat 96.

"Recuperem les distàncies que les taules tenen a tota la ciutat perquè les places de Gràcia eren una anomalia", ha explicat el regidor d'aquest districte, Eloi Badia. El responsable ha assegurat que en el mateix espai s'encabirà el nombre de taules i cadires existents actualment.

En la mateixa línia, per tenir cura del descans dels veïns i en el marc de les iniciatives portades a terme per la implantació de les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN), el districte avançarà una hora el tancament dels establiments comercials que tenen una oferta orientada essencialment a productes d'alimentació. En concret, els que es troben dins l'àmbit de les places de la Vila de Gràcia, del Diamant, Revolució, Virreina i Sol.

Eloi Badia ha apuntat que aquesta mesura és fruit de les converses realitzades amb tots els actors implicats i es porta a terme per raons d'ordre públic, convivència amb els veïns de les zones properes i per raó mediambiental per excés de soroll. "El que nosaltres intentem és que a la nit hi hagi descans i reduir tota la pressió sobre l'espai públic i els locals alimentaris poden contribuir-hi", ha afirmat.

Una tendència a Barcelona

La mesura no és estranya ja a Barcelona. Fa unes setmanes que les terrasses del carrer Enric Granados de la ciutat tanquen una hora abans del que feien abans, amb l'objectiu de garantir el descans veïnal.

La mesura ja s'havia anunciat a l'estiu, però va arribar després que la Xarxa Veïnal contra el Soroll centrés la seva protesta a les molèsties que provocaven els establiments d'aquest punt de l'Eixample.

A més, també s'han aplicat restriccions horàries similars en alguns punts del Raval de Barcelona. Per exemple, a punts habitualment concorreguts com la plaça George Orwell o la plaça dels Àngels.