Les claus de la Llei d'habitatge

Les últimes setmanes han estat "decisives" per assolir un acord al voltant de la Llei d'habitatge, una de les principals promeses del Govern de coalició i un dels principals compromisos amb els seus aliats parlamentaris. La tramitació de la norma al Congrés, que va sortir del Consell de Ministres fa poc més d'un any, no havia aconseguit enlairar-se fins ara, quan les diferents forces implicades han pactat diferents millores.

Aquestes s'inclouran mitjançant esmenes i consisteixen en "mesures importants que tindran un gran impacte en l'accés als habitatges de lloguer, així com més garanties i protecció davant dels desnonaments, amb nous procediments i mesures addicionals per oferir alternatives i impedir desnonaments per a persones i famílies sense alternativa habitacional", han aprofundit la diputada republicana Pilar Vallugera i el portaveu adjunt de la coalició abertzale, Oskar Matute.

Aquests partits, aliats parlamentaris del Govern estatal i imprescindibles perquè la norma vegi llum verda abans que s'esgoti la legislatura, han negociat des de fa mesos amb el Ministeri de Transports (PSOE), responsable en la matèria, i han mantingut contacte directe amb el de Drets Socials (Podemos) "perquè hi ha molts elements que tenen a veure amb aquest departament", segons ha explicat el diputat basc.

Entre les principals mesures donades a conèixer per aquestes forces, que "suposen millorar i ampliar l'abast de la proposta inicial del Govern i dotar la llei d´efectivitat i garanties suficients", destaquen els límits al preu del lloguer, la regulació de tots els lloguers en àrees tensionades, la nova definició de "gran tenidor", i l'augment de la protecció davant dels desnonaments i dels llogaters davant de les despeses abusives.

Límits al preu del lloguer

"L'IPC ha demostrat ser un índex que pot generar en pocs mesos fluctuacions enormes amb augments esbojarrats que encareixen sense límit les rendes de lloguer en estar la renovació dels contractes indexats. Per evitar aquests augments descontrolats, durant el 2023 s'aplicarà el límit del 2% en vigor, mentre que el 2024 serà del 3% i d'ara endavant es crearà un nou índex en aquests termes, més estable i inferior a l'evolució de l'IPC, que topi els augments de la renda per la renovació anual", aprofundeixen tots dos partits sense precisar com i quan es realitzarà aquest índex, encara que confien que "queda marge" per a la seva confecció.

Regulació de tots els lloguers en àrees tensionades

Els lloguers que es trobin en àrees de mercat tensionat seran regulats i amb un topall, siguin propietat de grans tenidors o de petits propietaris, tant per a contractes d'immobles que estiguin al mercat de lloguer com per a nous contractes. Aquests límits s'establiran, depenent de la modalitat de contracte i propietat, mitjançant la indexació a la renda anterior en vigor per als petits propietaris i mitjançant l'aplicació de l'índex de contenció de preus per als grans tenidors. Aquestes mesures han de contenir i reduir els preus de manera efectiva.

Ampliació de declaració de zones tensionades

Es milloren i faciliten les condicions per a la declaració de zona tensionada,

abastant més àrees per aplicar les mesures de control. La declaració d'àrees tensionades es declararà quan es compleixi una de les dues condicions que la llei estableix: "Que la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer més les despeses i subministraments bàsics superi el 30% de la renda mitjana de les llars, o bé que el preu de compra o lloguer de l'habitatge hi hagi augmentat almenys tres punts per sobre de l'IPC els cinc anys anteriors a la declaració d'àrea tensionada".



Suposen dues modificacions de "gran abst" que facilitaran ampliar l'abast de les zones tensionades, ja que n'hi haurà prou amb el compliment d'una de les dues condicions, en comptes d'ambdues com establia el projecte del Govern, i a més es rebaixarà de cinc a tres punts, el llindar d'augment sobre l'IPC per declarar les zones tensionades.

Es rebaixa la definició de 'gran tenidor' de 10 a 5 immobles

Les comunitats autònomes podran, en funció de les seves competències i atenent les seves respectives realitats, rebaixar la condició de "gran tenidors" dels 10 immobles establerts originalment a la llei als cinc immobles. Així, els propietaris que posseeixin cinc o més immobles en àrea tensionada es consideraran grans tenidors i s'aplicaran les mesures i especificitats concretes per a aquest tipus de propietaris, reduint així l'especulació i l'acaparament d'immobles que practiquen fons voltor i altres fons d'inversió".

Mesures de protecció davant dels desnonaments

Es prohibeixen els desnonaments sense data i hora predeterminada, "una demanda històrica dels moviments per l'habitatge per acabar amb la incertesa i indefensió dels llogaters", recorden aquestes formacions. També s'hi inclouen noves pròrrogues en els procediments de llançament, que ajornaran els processos més de dos anys, i s'estipula l'accés obligatori als procediments de solució extrajudicials per a les persones vulnerables.



A més, les CCAA podran articular mecanismes propis de mediació i alternativa habitacional que considerin oportuns, "forçant les grans forquilles que realitzin desnonaments a sotmetre's a aquests". "Per primera vegada, es reconeix la capacitat de poder utilitzar els fons dels plans estatals d'habitatge per oferir alternatives habitacionals per a persones en risc de desnonament mitjançant lloguers socials bonificats, reallotjaments de persones en situació de vulnerabilitat o qualsevol altra política que tingui com a objectiu oferir alternativa habitacional a aquestes persones i famílies".

Protecció als llogaters

Les despeses i els honoraris immobiliaris produïts pel lloguer d'un immoble

"correran sempre a càrrec del propietari". "S'acaba així amb les abusives despeses i honoraris immobiliaris que impedeixen a moltes persones, especialment als joves, accedir a un habitatge pel desemborsament inicial que suposa". I és que, el servei immobiliari es presta al propietari, i per tant "serà aquest el que hagi d'assumir les despeses que aquest servei generi".

Així mateix, es prohibeix augmentar les rendes de lloguer per mitjà de noves despeses, que obligarien els llogaters a abonar despeses de comunitat, taxes d'escombraries o qualsevol altra despesa no atribuïble a l'inquilí que no estiguessin acordades prèviament. "Això evita una possible via per al frau de llei a l'increment de rendes sota aquestes excuses".



S'eliminen les clàusules que permetien la no aplicació de les mesures que conté la norma d'existir un acord entre les parts, ja que, des d'una "posició preponderant" del propietari sobre el llogater que sol donar-se de manera habitual, l'arrendatari es podria veure forçat a renunciar per contracte a les mesures i els drets que conté la llei per aconseguir el contracte. "L'eliminació d'aquestes clàusules tanca una altra possible via de frau i protegeix els llogaters i els que busquen un contracte nou de lloguer", reblen des d'ERC i EH Bildu.