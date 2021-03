Les claus de la nova llei estatal d'habitatge, entre la discòrdia política i el malestar social

La interpretació del que es va signar per fer possible un Govern espanyol de coalició és el que sembla interposar-se entre el PSOE i el seu soci, Unidas Podemos. Tots dos van segellar un pacte per a la investidura en la qual es comprometien a "posar sostre" a les pujades abusives de lloguer en zones considerades tensionades, principalment, en determinats barris de grans ciutats o enclavaments de gran afluència turística.



Ni dos anys després, la Llei d'Habitatge torna a retardar-se sense data pròxima a la vista per tirar endavant; precisament ara, quan Pablo Iglesias va anunciar que deixava la seva vicepresidència segona per enfrontar-se a Ayuso a la Comunitat de Madrid i que seguiria al Govern espanyol fins a deixar encarrilada aquesta nova norma. Aquest dijous, Iglesias enduria el to: "No complir un acord de Govern que es va signar davant els ciutadans és faltar al respecte als ciutadans. Unidas Podemos no ho consentirà".



No és l'únic que ha expressat el seu malestar. El moviment per l'habitatge, en el qual s'agrupen els sindicats de llogaters de tot el país i les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH) han convocat mobilitzacions davant les delegacions de Govern de diverses ciutats aquest dissabte, ja que consideren que el Govern espanyol cedeix una vegada més davant dels grans fons d'inversió estrangers, les entitats financeres i la patronal del lloguer. Les propostes d'Ábalos van fins i tot en contra d'allò proposat per CCOO i UGT en l'anomenada "iniciativa sindical pel dret a l'habitatge". Per a Javier Gil, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, "limitar per llei les pujades abusives dels lloguers és l'única mesura que baixaria els preus a curt termini", quelcom que consideren "molt urgent" des de fa diversos anys.

No hi ha límit al preu dels lloguers

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana és qui dissenya la llei, i ja va deixar clar el seu punt de vista: "L'habitatge és un dret, però també un bé de mercat", i sembla que en la seva proposta preval el segon. Ábalos ha descartat fixar un límit al preu dels lloguers. La justificació és que aquesta mesura, segons el seu equip, no ha aconseguit resultats en altres països o ciutats on s'ha aplicat. Al contrari, afirma, l'única cosa que ha aconseguit és reduir l'oferta d'immobles que surten al mercat del lloguer, un dels principals arguments d'immobiliàries, fons d'inversió i patronals del lloguer, que asseguren que l'alça de preus només depèn de l'escassa oferta i la gran demanda.



Nacho Álvarez, secretari d'Estat de Drets Socials (UP), recorda que un informe del Govern alemany deixa clar que la limitació de preus a Berlín sí que va funcionar sense que això reduís l'oferta



L'acord d'investidura deia textualment: "S'impulsaran les mesures normatives necessàries per posar sostre a les pujades abusives", i això per a Unidas Podemos significa clarament regular les limitacions en el preu sobre la base d'un índex harmonitzat. Però per als d'Ábalos, la seva postura no aniria contra el pacte, ja que les seves mesures van encaminades a "incentivar" no sols l'oferta del lloguer, sinó l'oferta a preus menors. Com? Aquí radica l'altre gran desacord.

Menys imposats per als propietaris i rendistes

Ábalos assegura que és més partidari d'"incentivar" que de "prohibir", encara que hi ha pocs incentius més forts per augmentar els preus que una bombolla, la que va pujar un 50% les rendes en els cinc anys previs a la pandèmia, quelcom que només ha aconseguit revertir, en part, la conjuntura imposada per la Covid-19.



Entre dret i negoci, Ábalos tria negoci, un que redueixi els preus. La seva proposta parla de deduccions fiscals de fins a un 30% més (arribant al 90%) en el rendiment brut per als propietaris que lloguin els seus habitatges en zones tensionadas amb una reducció del 10% del preu segons el seu últim contracte. Diu que la pèrdua de beneficis de l'arrendador es compensa amb l'estalvi d'impostos en la seva declaració, en la qual fins i tot sortirien guanyant mínimament. Tot amb la condició d'evitar que els propietaris —grans o petits— deixin els seus habitatges fora del mercat del lloguer.



A més, també posa sobre la taula deduccions del 10% i el 20% per a qui ofereixi habitatges en zones de preus alts, per a qui les ofereixi rehabilitades, a famílies vulnerables o a menors de 35.



Aquesta proposta premiaria via impostos als qui es van apuntar al carro de l'alça de preus i aconseguiria, si potser, una reducció del 10% en el termini mitjà, una rebaixa mínima d'acord amb les fortes i ràpides alces dels últims anys. A UP consideren que aquesta modalitat dedica "recursos públics" perquè "tots els contribuents" assumeixin "les rebaixes en la renda que realitzi qui tingui un habitatge de lloguer". I a més, no és obligatori, per la qual cosa Portugal no ha aconseguit l'objectiu desitjat.

Augmentaria els més de mil milions que perd l'Estat

Aquestes deduccions de l'IRPF serien addicionals a les ja existents del 60% en els impostos sobre el lloguer. Segons l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), l'actual situació impositiva del lloguer ja suposa un cost (o una pèrdua d'ingressos) per a l'Estat de més de mil milions d'euros a l'any. Encara que aconsegueix parcialment el seu objectiu —que hi hagi més habitatges en lloguer—, segons aquest organisme, no facilita l'accés de la població vulnerable o amb baixos ingressos a un habitatge, que és del que es tracta en aquesta llei.



Fins i tot el propi Ábalos reconeix en el seu text que aquesta fórmula "manca actualment d'un mecanisme corrector que afavoreixi la moderació en els preus del lloguer i es concentri en les zones amb majors problemes d'oferta". Malgrat això, està disposat a augmentar la suma d'ingressos que perdrien les arques públiques.

Redefinir qui és "gran tenidor" per no exigir-li res

Un altre dels esculls per aconseguir un acord és la definició de gran tenidor d'habitatges. Actualment se'n consideren les persones físiques o jurídiques que disposin de deu o més immobles en una localitat. La proposta de Podemos era reduir-ho a la meitat, encara que Ábalos no està per la labor. Fins i tot ha parlat de considerar gran propietari als qui posseeixin "almenys l'u per cent dels habitatges principals en règim de lloguer de la zona".



Una vegada definit aquest conflictiu concepte, l'única cosa que els exigiria el Govern espanyol, segons el text d'Ábalos, seria "col·laborar i oferir informació sobre l'ús efectiu dels seus immobles".



La postura d'UP era que els grans fons d'inversió, propietaris de gran part del parc d'habitatge espanyol, així com la Sareb (el banc dolent, amb gairebé la meitat de participació pública) cedissin part dels seus habitatges buits als parcs públics d'habitatge per llogar de les comunitats autònomes. També licitaven perquè els grans propietaris destinessin un 30% del seu parc al lloguer social. En la proposta del ministre no apareix ni una línia sobre aquest punt.

Habitatges buits: tot segueix igual

Pel que fa a l'habitatge desocupat, el document de Transports simplement vindria a recollir en la llei sobre l'Impost de Béns immobles (IBI) "una definició clara" perquè els Ajuntaments "puguin aplicar el recàrrec en la quota de l'IBI" a les cases que portin buides més de dos anys, excepte causes justificades. Aquest recàrrec no és nou, sinó que actualment només existeix en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i deleguen la seva aplicació a la legislació autonòmica. Unidas Podemos parlava de crear un impost específic per als habitatges buits a partir del quart immoble



El desacord en matèria d'habitatge entre PSOE i UP porta gravitant sobre el Govern estatal des del primer moment, i encara falta per conèixer la postura socialista en aspectes com els desnonaments sense alternativa residencial —una cosa per la qual Espanya ha estat assenyalada per l'ONU en diverses ocasions— o la creació o ampliació d'un parc públic d'habitatge assequible. L'objectiu d'Ábalos és tenir llest el projecte de llei aquest març, encara que les converses no estan sent molt fructíferes.