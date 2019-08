Les condicions laborals precàries dels treballadors de terra entelen la bona salut de l’aeroport del Prat

Rècord de passatgers i d’operacions de l’aeroport de Barcelona-El Prat el passat mes de juny. Per la terminal barcelonina van passar 5,1 milions de persones, un 6% més que el mateix període que el 2018. A més, també es va batre el rècord de passatgers en un sol dia, arribant als 186.140. Les estadístiques d’Aena també confirmen que en només una jornada es van realitzar 1.153 operacions a la infraestructura. Dels usuaris, 3,8 milions eren passatgers internacionals i la resta, nacionals. Darrere d’aquestes dades triomfalistes, s’amaga una realitat no tan dolça: el bon moment de l’aeròdrom barceloní es genera en un context de queixes i reivindicacions dels treballadors per les seves condicions laborals.



Des de fa tres estius, els col·lectius aprofiten els mesos de vacances, on hi ha més incidència mediàtica i repercussió sobre el servei, però també més càrrega de treball, per divulgar la seva situació. És el cas enguany dels empleats del servei de terra d’Iberia, conegut com a handling El portaveu del sindicat UGT a Iberia Barcelona, Omar Minguillón, recorda que el del Prat és un aeroport que presenta bons números, però com “l’apartat d’handling no té moltes despeses derivades del producte, la companyia intenta augmentar els beneficis a costa dels salaris dels empleats”.



Discriminació geogràfica



Aquest és un dels motius essencials que ha portat al col·lectiu de treballadors de terra d’Iberia de Barcelona a anar a la vaga el cap de setmana passat. Amb el suport dels sindicats UGT i USO, els treballadors també alerten de la discriminació que pateixen amb relació a les condicions dels companys que fan la mateixa feina a l’aeroport de Barajas. “A Madrid, amb una activitat similar a Barcelona, tenen 3.500 empleats, dels quals un 50% són estables. En canvi, aquí disposem de 2.000 i només un 20% té un contracte de llarga durada”, lamenta Minguillón.



Un altre dels problemes que encara manca per resoldre amb els treballadors de terra d’Iberia, segons els sindicats, és l’excés d’hores extraordinàries. Minguillón relata com l’any passat a Barcelona en van fer 3.500, mentre que a Barajas només 700. “Aena, com a ens gestor, hauria de reorganitzar els torns i els horaris”, afegeix. De fet, la reclamació de la UGT i d’USO és que Aena delimiti la xifra de treballadors de terra en funció del nombre de passatgers. A més, rebutja un model de concessions que, com en el sector de la neteja o de la restauració, prioritza la licitació en funció del preu del servei, deixant de banda la seva qualitat.



Els representants dels empleats insten l’administració a què actuï pel model laboral que s’està aplicant, en el qual es produeix una rotació de treballadors. “Amb una contractació estable, hi hauria menys càrrega de feina i la gent faria menys hores extres”, precisen. De moment, el comitè d’empresa ha decidit continuar amb les mobilitzacions durant l’estiu, tot i que encara no s’ha establert el calendari de les aturades. La decisió s’ha pres per 14 vots a favor, 2 abstencions i cap en contra.

Com es negocia el conveni?



Les reivindicacions dels treballadors de handling no han rebut un suport unànime de tots els sindicats. De fet, el conflicte d’aquests empleats ja s’arrossega des de l’any 2017, quan la vaga es va suspendre per un acord entre Iberia i el col·lectiu de mecànics. L’any passat, es va desconvocar “per respecte als clients”, recorden els sindicats. “Ara tornem a estar a l’estiu i el ritme de feina ha augmentat, no s’ha contractat personal i seguim amb el problema sense resoldre”.



UGT i USO han llençat un ultimàtum a Iberia perquè s’assegui a negociar la renovació de les condicions del conveni col·lectiu. Per la seva banda, CCOO s’ha desmarcat, manifestant que “la vaga respon a “un virus electoral”. En un comunicat, el sindicat ha assegut que “esperem que aquests jocs perillosos no condicionin el futur dels treballadors d’Iberia Barcelona”. Tot i que CCOO diu que comparteix el fons de la vaga, creu que les reclamacions no s’han de negociar en un àmbit autonòmic.



Aquest argument el recull Iberia per afirmar que “no es pot negociar la transformació dels contractes del personal de terra del Prat perquè està fora de les nostres competències”. En aquest sentit, assenyalen que en ser un acord establert en un context estatal, no es pot negociar res en l’àmbit local. UGT discrepa d’aquesta afirmació, plantejant que, més enllà de les reivindicacions salarials, el diàleg s’ha d’iniciar amb el tema de la manca de personal.

Altres vagues



Paral·lelament, el comitè d’empresa de la companyia Trablisa, que realitza el servei del control de seguretat de l’aeroport del Prat, també ha registrat una convocatòria de vaga indefinida a partir del divendres 9 d’agost. Els motius són idèntics als dels empleats del handling: la sobrecàrrega de treball. La plantilla de Trablisa ja havia desconvocat dues aturades enguany (la primera durant el ‘Mobile World Congress’ i la segona al mes de juliol). Aquests són els mateixos treballadors, llavors la concessió la tenia la firma Eulen, que el mes d’agost de 2017 van provocar el caos a l’aeroport barceloní amb diverses jornades de vaga.



En els darrers tres estius, l’arribada del mes d’agost a l’aeroport del Prat s’està començant a associar amb reivindicacions laborals. Tot i que les xifres de passatgers i operacions a la instal·lació el situïn com un aeròdrom de primera, la taca de les condicions dels treballadors, amb contractes precaris i un excés de feina, fa que la felicitat encara no sigui completa.