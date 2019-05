Els catalans Meritxell Batet i Manuel Cruz ja són oficialment els nous presidents del Congrés i del Senat, respectivament. L'elecció del filòsof ha estat molt més ràpida, ja que s'ha aconseguit en primera votació gràcies a la majoria absoluta del PSOE a la cambra alta, mentre que Batet s'ha quedat a un sol vot de la majoria i ha necessitat d'una segona votació, en la que s'ha imposat a la candidata del PP i predecessora en el càrrec, Ana Pastor. El filòsof ha rebut l'aval de la majoria socialista a la Cambra Alta -140 vots-, en una votació en què també hi ha hagut 84 vots en blanc, 15 nuls -els dels senadors d'ERC- i 11 vots per a la candidata de Ciutadans, Ruth Goñi.



En qualsevol cas, la sessió constitutiva de la XIII legislatura a les Corts espanyoles ha estat marcada, però, per la presència de cinc presos polítics catalans: els diputats Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (JxCat) i el senador Josep Rull. Els cinc, que ahir ja van completar els tràmits per poder recollir les seves respectives actes, han arribat a quarts de nou al Congrés i el Senat, respectivament, i han estat rebuts entre aplaudiments de parlamentaris sobiranistes, no únicament dels seus grups parlamentaris. De fet, els vots nuls d'Esquerra -que s'han produït a les dues cambres- han consistit en una papereta amb la inscripció "Llibertat" i un llaç groc.



A l'espera que les meses del Congrés i del Senat decideixin, possiblement en les properes hores, si els suspèn o no de les seves funcions, els presos electes han pogut exercir amb normalitat l'activitat parlamentària del dia, votant els membres que dirigiran les cambres i saludant a nombrosos diputats i senadors. La vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, ha considerat "obvi" que els presos siguin suspesos com a parlamentaris.

Al Congrés, per exemple, un dels primers que ha saludat Junqueras ha estat el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, que també ha conversat durant una estona amb Jordi Sànchez. El president espanyol, Pedro Sànchez, ha protagonitzat una freda encaixada de mans amb Junqueras. En la segona ocasió en què s'han creuat, però, li ha preguntat al líder republicà "com estàs?" i aquest li ha contestat "hem de parlar". També s'ha pogut veure la diputada de Cs Inés Arrimadas saludant Jordi Turull. Precisament Iglesias és l'únic dirigent estatal que ha defensat que els presos puguin exercir amb "llibertat" el seu treball parlamentari, mentre que el PP i Cs han coincidit a demanar que se'ls suspengui immediatament.

Després de votar al Senat, Raül Romeva ha proclamat que "seguim determinats a caminar amb fermesa i democràcia cap a la llibertat i la República", segons s'ha pogut veure en un vídeo penjat per la seva dona -i candidata d'ERC a les europees-, Diana Riba.

El Raül ha entrat al Senat amb dignitat, el cap ben alt i un somriure immens. El poder judicial és ben present a cada racó d'aquesta sala. On és la separació de poders? Treballarem perquè d'una vegada per totes, la política sigui valenta i afronti aquesta anomalia democràtica. pic.twitter.com/CUyn1eSZGW — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) 21 de maig de 2019

Sánchez sobre Batet i Cruz: «Són catalans al servei d'Espanya i espanyols al servei de Catalunya"



En una reunió amb els nous diputats i senadors elegits a les generals del 28 d'abril, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la seva aposta per Meritxell Batet i Manuel Cruz per a presidir les cambres no s'explica només pel seu lloc de naixement. "Representen tot el millor que ha representat sempre el PSOE: lleialtat a l'Estat, respecte a les institucions i una vocació indestructible de diàleg i d'estendre ponts amb els grups parlamentaris". "No és que siguin catalans i per això els hem proposat. Són catalans al servei d'Espanya i són espanyols al servei de Catalunya", ha resumit.