Les del criquet tindran camp propi el 2023 a Barcelona: "Ho canviarà tot"

Les del criquet estan de celebració: el 2023 Barcelona tindrà un camp propi per aquest esport, un equipament que ara no existeix tot i que hi ha una vintena d'equips a la ciutat que el practiquen. Qui està darrere d'aquesta iniciativa són un grup de noies que fa una mica més d'un any que han format equip i que ràpidament es van adonar que no tenir un camp propi les limitava a l'hora d'entrenar i també, de competir. "Tenir camp propi ho canviarà tot, perquè tindrem un lloc fix i podrem entrenar més dies", explica Tasbina Mirza, una de les jugadores, a peu de camp després d'un entrenament.

Les noies del criquet entrenant al camp de Baró de Viver. — Emma Pons Valls

Aquest diumenge a la tarda han entrenat al camp de Baró de Viver, però no sempre és així. Anar canviant de lloc i no poder triar l'horari fa que les prop de 24 noies que formen l'equip entrenin menys del que voldrien. "El camp tindrà un impacte en tot, perquè ara pels tornejos sempre ens hem de desplaçar, però farà que puguin venir equips de fora", afegeix Aliza Saleem, una altra de les membres de l'equip.

El camp permetrà també que puguin acollir tornejos

Totes elles tenen entre 17 i 25 anys i la majoria són d'origen pakistanès, on aquest esport és molt popular. "Allà el criquet és com aquí el futbol, de petites totes hi hem jugat alguna vegada", explica Mirza. Ella, igual que Saleem, jugava amb un equip al seu institut quan una amiga li va parlar d'aquesta iniciativa, que forma part de Criquet Jove BCN, un projecte impulsat pel Centre d'Estudis Africans i Interculturals (CEAi) i la Fundació per a l'Esport i l'Educació de Barcelona (FEEB).

Les noies van començar a jugar i entrenar, i quan es van adonar que necessitaven un camp, van presentar la proposta als pressupostos participatius de la ciutat. Va resultar ser el projecte més votat, amb 2.441 suports, i durant el 2023 l'Ajuntament destinarà 1,6 milions d'euros a la reforma del camp Julià de Capmany, a Montjuïc. Els treballs inclouran la construcció d'un camp de gespa amb un pitch, un túnel de batuda, un punt d'aigua, enllumenat, vestuaris, espais per seure, un magatzem, xarxes i fer el tancament perimetral del camp. Es preveu que les obres, que començaran el març, durin uns sis mesos.

Les noies del criquet entrenant al camp de Baró de Viver. — Emma Pons Valls

"Ha costat molt i segueix costant molt", reconeix Saleem sobre l'impuls del camp. Per recollir tot el suport que van aconseguir i quedar el primer de més de 800 projectes va caldre "l'esforç de moltíssima gent". Les del criquet van difondre-ho per tot arreu, en van parlar amb tothom, amics, família, companys d'escola, perquè votessin: "El camp no és només per nosaltres, millorarà molt l'organització i també ajudarà que els nens puguin començar a practicar aquest esport", diu Saleem.

El camp segurament també contribuirà a què el criquet sigui més conegut per part de tota la ciutat. Aquest esport ha arribat sobretot de la mà de persones migrades de la Índia, Pakistan i Bangladesh, on és molt comú. Actualment un 2,3% dels barcelonins han nascut en aquests països, una dada que s'enfila fins el 16% en barris com el Raval.

Aliza Saleem i Tasbina Mirza, dues de les jugadores de l'equip de criquet femení. — Emma Pons Valls

Les del criquet formen l'únic equip femení d'aquest esport a l'Estat, tot i que només a Barcelona n'hi ha uns 25, amb uns 400 jugadors. Més enllà de jugar, passar-s'ho bé i "recolzar-se" entre elles, com expliquen, el que els agrada és competir. Algunes formen part de la selecció espanyola, amb qui han fet un torneig a França i un a Almería, i també de la catalana, més nova.

"Pels tornejos ens hem de preparar més, no podem entrenar només un dia", diu Mirza. La seva companya hi està d'acord, i somnia amb què algun dia aquestes competicions tinguin lloc a Barcelona: "M'agradaria que vinguessin alres equips, poder-los ensenyar la ciutat", explica.



És un equip en formació, i la difusió de les seves competicions i la iniciativa del camp fa que a poc a poc s'hi vagin unint més noies. "Tenir un camp farà que ens surtin més oportunitats", confia Saleem.