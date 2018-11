Les demandes socials dels comuns pels pressupostos catalans alimenten les diferències entre ERC i JxCat

Catalunya en Comú Podem ha presentat aquest dilluns les prioritats pressupostàries de la formació, que consideren "de mínims", per revertir "la degradació dels serveis públics". Ho fan el mateix dia que els treballadors de l'atenció primària de la salut inicien un cicle de vagues del sector públic, precisament, les peticions del qual inclouen dins la llista de requisits: "Sumar 850 professionals al personal sanitari, reduir un 30% les taxes universitàries, estendre a nivell català la reserva del 30% de noves construccions per habitatge social, congelar les tarifes del transport públic, recuperar la inversió a les escoles bressol i un pla de xoc contra les violències masclistes", entre d'altres.



“No volem mitges tintes, volem uns pressupostos tant o més ambiciosos que l’acord dels Pressupostos Generals de l’Estat", ha afirmat la portaveu del grup al Parlament, Jéssica Albiach, des del faristol de la cambra. Els comuns s'han fixat com a objectiu principal pressionar per l'aprovació d'uns pressupostos socials als tres nivells administratius on s'han de pactar: a Madrid, on Pablo Iglesias ja ha acordat els números amb Pedro Sánchez i necessita els vots dels independentistes per tirar-los endavant; al Parlament de Catalunya, on, amb una CUP enrocada, el Govern ha de buscar suports a Catalunya en Comú Podem; i a l'Ajuntament de Barcelona, el pal de paller d'aquest espai amb el Govern d'Ada Colau, que mira les eleccions muncipals de prop. El diputat David Cid ha criticat al Govern català que encara no hagin parlat amb el seu grup per iniciar les negociacions pels pressupostos catalans.



En aquesta línia, Albiach insta al Govern de la Generalitat a repensar-se la seva posició en les negociacions pels Pressupostos Generals de l'Estat: "Sense els diners de l’Estat, renunciant a 2.200 milions d’euros, i sense una reforma fiscal progressiva no podrem tenir uns pressupostos expansius per Catalunya i les classes populars seguiran patint", ha alertat. Per als comuns, però, això passa necessàriament per posar sobre la taula tributs com l'impost de Successions i Donacions i una pujada de l'IRPF a les rendes més altes, com ja es va fer saber amb l'aprovació d'una moció al Parlament que instava, precisament, a materialitzar aquesta pujada als pressupostos catalans. El text no va comptar amb els suports d'ERC i Junts per Catalunya (JxCat) però sí amb el del PSC i la CUP.

Diferències entre ERC i JxCat sobre els pressupostos

Aquest dilluns, també des del faristol del Parlament, el portaveu a la cambra de JxCat, Eduard Pujol, ha contestat les propostes delsc comuns: "Vull transmetre a l'opinió pública l'ànima social de JxCat i d'aquest Govern, que explica en part el procés polític que estem fent. L'ànima nacional va unida a l'ànima social", ha dit. No obstant, a la pregunta sobre el posicionament del seu grup respecte la pujada de l'IRPF, Pujol ha evitat donar resposta, i ha insistit en assenyalar la posició de l'Estat durant el conflicte territorial com a responsable de les crítiques rebudes pel que fa a les retallades: "El Govern, tot i els pals a les rodes, ha de reactivar la maquinària que pràcticament s'havia aturat. El 155 ens va portar a la paràl·lisi i arrancar el motor no és fàcil", ha argumentat.



Qui sí ha expressat de manera oberta el seu rebuig a pujar l'impost de l'IRPF a les rendes més altes és el president del PDeCaT, David Bonvehí: "Si el preu del pressupost ha de ser que canviem el nostre model de societat o renunciar al nostre projecte polític d'avançar cap a la república, com a PDeCAT no estem d'acord", ha sentenciat en roda de premsa. Bonvehí creu que la pressió de l'IRPF ja és suficient a Catalunya i defensa que la posició de JxCat "a grans trets" és la mateixa.



Les diferències entre els dos socis de Govern també es fan veure durant les negociacions dels pressupostos. Al contrari del que ha fet Pujol i Bonvehí, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, no s'ha mostrat tan taxativa davant la possibilitat de reformar la fiscalitat de cara als Pressupostos de la Generalitat de 2019: "Estem disposats a parlar de tot". Vilalta ha rebut favorablement les propostes dels comuns sense concretar si el Govern les està valorant: "És evident que és positiu que la resta de grups facin propostes sobre els Pressupostos perquè ens ajuden a poder arribar a una negociació i a un diàleg", ha dit des de la seu del partit republicà.



ERC és ambigu però no es tanca, tot i que, tal com ja va advertir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, en una entrevista a Públic, consideren que "el recorregut en termes de recaptació és limitat". JxCat, en canvi, es manté en els clàssics postulats de l'òrbita postconvergent i és escèptica a distribuir de manera més equitativa els recursos mitjançant tributs que gravin a les rendes més altes.