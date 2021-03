Les dones, principals perjudicades per la destrucció d'ocupació provocada per la pandèmia

CCOO constata que les dones han sortit pitjor parades de la crisi tot i ser predominants en sectors essencials, que no han notat les restriccions d'activitat imposades per la pandèmia de Covid-19. L'informe anual que el sindicat elabora abans del 8-M conclou que l'evolució de les taxes d'activitat, ocupació i atur femenines són pitjors que les masculines.



L'estudi també es fa ressò de les males condicions laborals de les treballadores de primera línia i denuncia l'"escàndol" de la infradeclaració de les baixes per Covid com a accidents de treball. Segons dades recollides per CCOO, només s'han comunicat 1.500 accidents de treball en el sector sanitari, -altament feminitzat-, tot i que hi ha hagut 14.000 contagis.



El sindicat assegura que només un 10,58% dels contagis han sigut reconeguts pel Ministeri de Sanitat, cosa que implica que "ni l'administració ni les empreses han complert amb l'obligació de comunicar-los". Montse Ros, portaveu i secretària de Comunicació Integral de CCOO de Catalunya, ha explicat en una roda de premsa que "en una baixa comuna no hi ha cap modificació respecte a les prestacions futures" i, en canvi, "si es declara un accident de treball es generen uns drets i possibles compensacions per seqüeles".

Impacte de la pandèmia

"L'impacte de la pandèmia en el món del treball té nom de dona", ha assegurat Ros. L'informe presentat per CCOO conclou que malgrat que en els moments més durs del confinament els treballs essencials eren feminitzats, en els resultats del mercat de treball empitjoren més les dones. Per exemple, la taxa d'atur que ha pujat quatre punts en el cas de les treballadores, enfront dels més de dos punts en el cas dels treballadors homes. Del total de persones registrades a l'atur durant el 2020 més de la meitat van ser dones (54,8%) i ha estat especialment significatiu l'increment de la desocupació en les dones joves, amb un creixement del 39,5% en les de 16 a 24 anys, i del 37,4% en les de 25 a 29 anys.



Pel que fa a estudis, la desocupació ha afectat més en termes absoluts les dones que només tenien educació general (34.720 dones) encara que, en termes relatius, hagin estat més afectades les tècniques professionals superiors, amb un increment de la desocupació d'un 28,8%. Un cop passat un any de pandèmia, els contractes parcials continuen afectant gairebé tres dones per cada home, amb unes taxes del 21,55% i del 7,63% respectivament. Una situació semblant trobem en la temporalitat, que assumeixen un 21,75% de dones treballadores, quatre punts més que als homes.



Després d'una destrucció "brutal" de feines temporals a l'inici del primer confinament, ara el sindicat detecta "hi ha una mica de reactivació però es recuperen els homes i no les dones". I és que la comparació de les dades entre el segon i el tercer trimestre del 2020 permet constatar que aquesta petita sortida del sotrac econòmic va ser masculina, perquè els homes van recuperar 2,5 punts percentuals de la taxa d'ocupació (assolint el 71.1%) per només un 1,3% les dones (que es van quedar al 62,7%).