Les eleccions del Barça, posposades

Com era previsible, finalment les eleccions al Futbol Club Barcelona no se celebraran el 24 de gener i s'ajornaran diverses setmanes. La data definitiva dels comicis encara està per concretar. Aquest divendres al matí s'ha celebrat una reunió telemàtic entre responsables del club -el president de la junta gestora, Carles Tusquets, i el seu principal executiu, Òscar Grau-, amb la Secretaria General de l'Esport i el Procicat en què s'ha pres aquesta decisió, fonamentalment per la mala situació epidemiològica que viu Catalunya i que va a més. A més, el confinament municipal impediria a milers de socis poder exercir el seu dret a vot.



Una de les derivades de la situació és que la junta gestora allargarà el seu mandat, tot i que això implicarà que regeixi el club durant un període més llarg del que marquen els estatuts blaugranes. Aquesta tarda, la junta es reunirà amb els tres candidats a la presidència del Barça: Joan Laporta -el que més signatures ha rebut-, Víctor Font i Toni Freixa, per tractar la qüestió.



En una compareixença d'aquest dijous, la consellera de Salut, Alba Vergés, va avançar que en última instància seria l'entitat esportiva la que decidiria si celebrar els comicis o no i la gestora ha traslladat que en l'actual escenari no pot garantir que es facin amb seguretat i garantint un mínim de participació. De cara a la nova data, el Barça ha demanat cobertura jurídica al Govern per poder votar per correu, un fet que en principi implicaria modificar la Llei catalana de l'esport i, per tant, endarrerir algunes setmanes la votació.