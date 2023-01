Les entitats independentistes convoquen una mobilització contra la trobada de Sánchez i Macron a Barcelona

El Consell de la República, l'ANC i Òmnium Cultural organitzaran una mobilització unitària en motiu de la reunió a Barcelona del president espanyol, Pedro Sánchez, amb el seu homòleg francés, Emmanuel Macron, que tindrà lloc el proper 19 de gener. L'objectiu de la protesta és demostrar que el procés no s'ha acabat, i que el teixit independentista de Catalunya continua mobilitzat, segons ha detallat Òmnium en un comunicat.

En les darreres hores, l'AMI, el CIEMEN, la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han confirmar la seva adhesió a l'acte, que tindrà lloc davant de la ubicació definitiva de la reunió entre els presidents espanyol i francés.

La trobada entre Sánchez i Macron tindrà lloc a Barcelona, també, per verificar la fi del Procés, segons ha dit el Govern espanyol. Davant del que les tres entitats independentistes qualifiquen de "provocació, fantasia i falsedat", existeix la voluntat de recordar que encara no hi ha cap solució política al conflicte, que alguns representants polítics continuen exiliats i que més de 500 persones estan pendents de judici per causes relacionades amb el referèndum i les mobilitzacions posteriors.

La concentració prevista davant de la reunió dels presidents també vol ser un encontre per la defensa del català i de la immersió lingüística educativa. Per això incorporarà les demandes de la Catalunya Nord, on el català està sent "perseguit", segons les entitats, pel seus ús en els plenaris municipals.

En els propers dies, les tres entitats convocaran una roda de premsa per concretar els detalls de la mobilització, que pretèn ser oberta a tot el teixit social, civil i popular del país.