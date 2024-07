Les entitats independentistes reclamen unitat al carrer per una Diada que tindrà una mobilització descentralitzada

Les entitats independentistes fan una crida a la unitat de la societat civil perquè la propera Diada Nacional de Catalunya es converteixi en una "gran manifestació" de país sota el lema Tornem als carrers: Independència. Justícia, país, futur. Els portaveus de les sis organitzacions han volgut visualitzar un front comú "que demostri que l'independentisme està disposat i preparat per encapçalar aquest nou cicle, des de la transversalitat i pluralitat del moviment".

Per això, la manifestació de l'11 de setembre serà enguany descentralitzada, com ja ho va ser el 2016, però ara amb epicentre a Barcelona. Comptarà amb la participació d'entitats de la societat civil, de defensa de drets, de l'àmbit sindical, del món municipalista, cultural, cooperativista i polític. Enguany, l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, i l'han presentat en una roda de premsa davant de l'Arc de Triomf de Barcelona.

El president de l'ANC, Lluís Llach, i el president d'Òmnium, Xavier Antich, consideren que aquest pròxim 11 de setembre ha d'exemplificar la unitat del moviment. El primer ha reclamat "treballar plegats, braç a braç, respectant la diversitat però sense renunciar a res". Una "unitat" que també ha reclamat als "partits i la política institucional". "Hi hem de ser tots, no espereu que us vinguem a buscar. Les conseqüències de la dependència no s'esperen", ha dit Llach.

Antich ha fet una crida a convertir la Diada Nacional en una gran manifestació de país. "Fem un front comú per tornar a demostrar que l'independentisme és fort, transversal, intel·ligent i madur estratègicament", ha afirmat. I ha advertit: "Les urnes ens avisen que hi ha cada vegada més independentistes desencantats i decebuts, però als carrers no en pot faltar ni un, perquè és precisament aquí on rau la nostra principal força", insistint que "no es pot permetre perdre ni un activista".



Descentralitzada amb epicentre a Barcelona

Enguany, la mobilització serà descentralitzada i es farà de forma simultània a diverses ciutats. "Cada localitat denunciarà diverses conseqüències de la dependència amb l'Estat Espanyol", sostenen en una nota. En concret, se celebrarà a Barcelona (habitatge), Tarragona (infraestructures i Rodalies), Girona (sanitat), Lleida (pagesia) i Tortosa (aigua i desequilibri territorial).

🔴“Tornem als carrers: INDEPENDÈNCIA.”

Aquest serà el lema de la mobilització d’aquest 11 de setembre.



✊ Continuem la mobilització massiva contra l’estat espanyol, amb determinació i unitat per fer més curt el camí cap a la independència. pic.twitter.com/a228oWoH1F — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) July 25, 2024

A Barcelona es farà una manifestació que començarà a les 16 h a l'Estació de França i es dirigirà cap a Arc de Triomf, on a les 17.14h se celebrarà l'acte polític unitari. A Tarragona, sortirà del passeig de les Palmeres fins al monument als herois del 1811. A Girona hi haurà una concentració al carrer Jaume I. A Lleida el corregut anirà de la plaça dels Pagesos fins a la plaça Ricard Vinyes. I a Tortosa hi haurà una "petita manifestació" des de la plaça del Bimil·lenari fins al Parc de Teodor González.

"Fer una mobilització descentralitzada ens ajudarà a reactivar tot el país. Hem de ser molta gent a tot arreu", ha assegurat la coordinadora de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Elisenda Romeu. "Des de cada un dels 5 punts, denunciarem greuges que patim pel fet de pertànyer a l'Estat espanyol, estretament vinculats a l'espoli fiscal", ha afegit.