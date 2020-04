Les entitats independentistes redirigeixen la seva actuació cap a la resposta col·lectiva per l'emergència sanitària 

Les mesures de confinament per aturar el contagi del coronavirus han provocat un parèntesi en l’actualitat política del país. Les entitats independentistes, que fa poques setmanes estaven sobretot centrades en la situació dels presos polítics i en l'evolució de la taula de diàleg entre governs, ara centren els seus esforços a ajudar a fer front l'emergència de la Covid-19. Entre d'altres qüestions, bolquen recursos econòmics i socials en fer donatius a la investigació i generar xarxes de suport, amb l'ull crític posant a la gestió de la crisi per part de l'Estat i el soscavament temporal de les institucions catalanes.

Òmnium: l'Esprint Solidari i la campanya Dona'm la mà

L'entitat s’ha vist abocada a anul·lar tots els actes i campanyes previstos pels pròxims mesos, que comptaven amb un pressupost de 100.000 euros. Com a contrapartida, Òmnium Cultural va impulsar la campanya Esprint Solidari, que tot just finalitza aquest dijous 9 d’abril, i que ha recaptat 400.000 euros per destinar-los a quatre projectes de rellevància per superar l'emergència sanitària: el desenvolupament d'una vacuna des de l'equip format per la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Germans Trias i Pujol; la investigació contra el coronavirus de l'Hospital Clínic; la borsa de material sanitari recollida pel Col·legi de Metges de Barcelona i la campanya d'aliments del Banc dels Aliments.

Òmnium ha aturat les campanyes previstes, però n'ha activat dues de noves lligades a l'emergència sanitària

"Hem hagut de reorganitzar tota la nostra activitat habitual d’ençà que es va declarar el confinament, però seguim treballant pensant que la societat civil és la que lidera sempre en els moments més crítics i que la mobilització popular segueix sent imprescindible", expliquen fonts de l’entitat. En aquest sentit, Òmnium segueix donant continuïtat a les seves línies de treball amb diverses campanyes, com ara amb la cultura o llengua, oferint streamings per les xarxes socials amb lectures de "poesia confinada" o literatura a domicili donant veus a escriptors de l'escena catalana.



En el marc de l’eix País, orientat a treballar per la cohesió social segons afirma l’entitat, Òmnium acaba d'activar la campanya Dona’m la Mà, centrada a connectar les necessitats de les persones amb voluntaris que puguin oferir una solució mitjançant un portal web: "És aquest esforç col·lectiu, el de tantes sanitàries, xarxes de solidaritat, caixers de supermercat, tats i tants exemples que estem veient aquests dies... És la suma d’aquesta lluita compartida la que ens permetrà tornar a aixecar el país", explicava el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri.



ANC: "La taula de diàleg ha perdut tota la credibilitat"

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) també ha reconduït els seus esforços amb la campanya 1 Milió de Mascaretes, en la qual s'han involucrat voluntaris de l'Assemblea per cosir mascaretes mitjançant material de la xarxa d'empreses amb la qual l'entitat treballa. La campanya apel·la a la ciutadania a donar diners, cosir i comprar els lots de mascaretes, així com a les empreses a facilitar material i a distribuir-lo. A més, la sectorial de psicòlegs de l'entitat ha facilitat un telèfon de contacte d'atenció a tota la ciutadania, tal com ja van fer durant la setmana posterior a l'emissió de la sentència, el 93 347 1714.



L'ANC va acusar durant els primers dies de l'estat d'alarma el confinament, ja que entre el 19 i el 22 de març va haver de celebrar la VIII assemblea general de manera "virtual": "Vam haver de treballar a tope per muntar tot el sistema informàtic, però n'estem satisfets. Els socis ens van felicitar per la plataforma de votació i ens van expressar que fer-ho telemàticament els va permetre mirar-se amb més deteniment els documents i les esmenes", afirma la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en declaracions a aquest mitjà.

Paluzie, crítica amb el Govern espanyol: "Després d'haver fet publicitat de ser l'Estat més descentralitzat del món, a la primera roda de premsa van centralitzar totes les competències"

Més enllà de les campanyes, Paluzie manté un discurs molt crític amb la gestió de la crisi des de l'Estat espanyol: "Després d'haver fet publicitat de ser l'Estat més descentralitzat del món, a la primera roda de premsa van centralitzar totes les competències sense tenir cap bagatge". La presidenta també carrega contra la utilització de les forces armades, de vegades "obscena" segons la presidenta: "Entenc que en situacions d'emergència tots els cossos de seguretat de l'Estat, i fins i tot l'Exèrcit, han de poder fer tasques, però s'ha generat un espectacle al voltant d'això que és una mostra més d'aquesta mentalitat autoritària".



Per a Paluzie, aquesta "ha tret tota la credibilitat" a la taula de diàleg entre governs, aturada a hores d'ara a causa de la crisi del coronavirus: "Com pots plantejar que negociaràs el dret a l'autodeterminació i l'amnistia si ni tan sols han sortit els presos, després que ho demanés l'ONU i el Consell d'Europa, i el primer que fas és centralitzar competències i apel·lar als pactes de la Moncloa?". La presidenta considera que la gestió de la crisi ha fet palès més que mai que "la independència és una urgència".

58.000 euros per a la sanitat del Consell per la República

D'altra banda, el Consell per la República també s'ha centrat en la recaptació de fons, aconseguint un total de 58.000 euros que destinaran íntegrament a material sanitari. El seu president, Carles Puigdemont, ha animat a través d’un missatge a Twitter a continuar fent aportacions per "no deixar sol" el personal sanitari: "Hem de continuar sent-hi, tots els esforços hi són convocats i són necessaris. El Fons Republicà és una bona eina i té utilitat. Som-hi!".

El Fons Republicà d’Acció Solidària va ser creat el passat 27 de març per recollir diners per la lluita contra el coronavirus. Compta amb un comitè de gestió que s’encarrega de distribuir els recursos recaptats entre diferents iniciatives solidàries promogudes des dels Consells Locals de dins de Catalunya, com la fabricació de mascaretes per a ús sanitari o la fabricació domèstica de mascaretes, bates i altres materials que poden ser necessaris tant per a ús domèstic com sanitari.



Els presos, sense sortir tot i el coronavirus

A més, les entitats independentistes viuen amb incredulitat que els presos polítics segueixin privats de llibertat, tot i les indicacions de l'ONU i el Consell d'Europa, que han demanat l'alliberament massiu d'interns per evitar generar focus de contagi, a més de l'alliberament dels presos independentistes de manera explícita.



Fonts d'Òmnium asseguren que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, s'està centrant en la solució col·lectiva d'aquesta crisi més enllà de la seva situació, tot i que li agradaria estar vivint el confinament amb la seva família. Per altra banda, Paluzie relata que la situació dels interns és "molt complicada": "Ja no tenen visites i no poden estar a les sales comunes. La duresa de les condicions és extrema per a ells i per a tots els presos".



Paluzie reconeix sentir "frustració" per la posició del Tribunal Suprem, que va advertir que investigaria per prevaricació els responsables de les presons que permetin que els presos polítics passin el confinament a casa. Però també pel Govern: "Genera impotència que la Generalitat estigui fent de gestora de tot això".