Les entitats sobiranistes criden a sortir al carrer el 21-D contra "el clima de por i d'amenaça"

Els moviments socials escalfen motors per aquest 21-D. La plataforma Tombem el Règim ha presentat la convocatòria formal de la manifestació d'aquest divendres a les 18.00 h als Jardinets de Gràcia. L'actor català Manel Barceló ha estat l'encarregat de llegir un manifest davant els mitjans per explicar el rerefons de les mobilitzacions: "Tenim motius per protestar i tenim motius per sortir al carrer, i ho farem, com sempre, determinades, massives, i defensant els drets de tothom: pels drets civils i polítics, i pel dret a la protesta; pels drets socials i laborals, i també, com no, pel dret a decidir el nostre futur en llibertat i sense amenaces", ha dit.



La plataforma vol posar al centre la denúncia contra el règim del 78, que inclou al lema que encapçalarà la manifestació: "Tombem el règim del 78. Pels drets socials i polítics, per l'autodeterminació, contra la repressió". "Volem posar-ho al focus com a responsable de la situació d'excepcionalitat democràtica que viu Catalunya i com una màquina de negar drets socials que generen la situació de precarietat", ha argumentat Barceló.

Tombem el Règim critica el que consideren "mesures parcials" per combatre la pobresa, com ara l'aprovació del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 1.000 € al consell de ministres d'aquest divendres a Barcelona, mentre en un passat aprovaven el que consideren un dels problemes d'aquesta precarietat: "En el seu moment els van portar a aprovar, amb nocturnitat, un canvi constitucional per donar més poders als bancs en detriment de les persones", denuncia l'actor.



La convocatòria del divendres a la tarda vol ser un "acte col·lectiu, unitari i divers" i canalitzar "la resposta d'organitzacions de la societat catalana en front el clima de por i d'amenaça que s'està construint des del govern espanyol", diuen. La manifestació als Jardinets de Gràcia vindrà precedida per les convocatòries de la resta d'organitzacions: concentració a la casa de la Llotja de Mar al matí pels CDR, marxa lenta de vehicles a l'entrada de Barcelona a primera hora per l'ANC o la concentració a les 11.00 h a l'Estació de França per fer un "Consell Popular", convocada per Òmnium Cultural, entre d'altres.

Tombem el Règim és una plataforma creada de cara aquest 21D i està secundada per un ampli espectre d'organitzacions sobiranistes: l'ANC, Òmnium Cultural, Arran, el SEPC, la CUP, La Forja, Endavant, IAC, Lluita internacionalista, jovent Republicà, els CDR, Constituents per la Ruptura, Poble Lliure, Universitats per la Repúlica, Intersindical-CSC, l'ANJI, EMBAT, la Crida LGBTI, Joves Demòcrates i JNC.