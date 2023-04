Les entitats del Tercer Sector a Catalunya atenen un 22% més de persones que abans de la pandèmia

Les entitats del Tercer Sector a Catalunya atenen més persones que abans de la pandèmia, que va suposar un sotrac per a tota la població. La situació econòmica ha millorat des que vam deixar enrere els mesos més durs de la Covid-19 i els confinaments, però la millora encara no ha arribat als sectors més vulnerables. És més, ha empitjorat.

Així ho desprèn el nou Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya, que radiografia la realitat del sector i que, per primera vegada, quantifica el nombre d'atencions anuals. La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya -que agrupa 3.000 organitzacions socials- va atendre 1,9 milions de persones en situació o risc d'exclusió a Catalunya durant l'any 2021, 350.000 més que el 2017, el darrer amb dades comparables. És a dir, un 22,5% més que fa sis anys.

L'informe també conclou que les entitats socials que treballen per erradicar la pobresa a Catalunya, han detectat un augment de la complexitat de les necessitats socials. És a dir, cada vegada hi ha més persones que necessiten suports per a cobrir necessitats bàsiques o més dificultats per accedir a l'habitatge.

La tendència seguirà a l'alça

I la tendència sembla que seguirà a l'alça, de fet, el 63% de les entitats enquestades estan convençudes que el nombre de persones en exclusió continuarà augmentant. L'impacte de la pandèmia i la crisi social que n'ha derivat o l'increment dels preus de l'energia i dels aliments són alguns dels factors que ho fan preveure.

Les entitats també detecten un increment de la solitud no desitjada i l'aïllament, especialment entre les persones grans; més malestar emocional i psicològic entre els joves i l'augment de la bretxa digital. La demarcació de Tarragona és la que té major complexitat social, seguida de Girona, Lleida i Barcelona, que se situa en una posició relativament més favorable.

Pel que fa als principals col·lectius atesos per les entitats socials, hi ha hagut un canvi de tendència en qüestió de cinc anys. Mentre que el 2021 van ser les persones grans (26,5%), seguit de persones amb discapacitat (19,8%), infants (13,1%) i persones en situació de pobresa o exclusió (7,3%), el 2017 el principal col·lectiu atès va ser la infància (22,1%), seguit de les persones amb discapacitat (21,8%) i gent gran (18,3%).

Més equipaments i recursos

Durant la presentació de l'informe, Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, ha reclamat més estabilitat econòmica i "reconeixement" al sector En aquesta línia, ha demanat més equipaments i recursos, així com simplificar les gestions amb les administracions i avançar cap a la integració social i sanitària.

Tot i que més de la meitat del finançament del sector prové de les administracions públiques (56%), i la resta de fonts pròpies o del sector privat, el 36% de les entitats estan esperant partides públiques que arriben amb retràs, un fet que genera "greus tensions de tresoreria".

Per evitar aquestes situacions, Alsina ha afirmat que s'està treballant amb el Govern per revisar el model de finançament i avançar cap a un model "just i coherent". "Confiem que el resultat d'aquest procés sigui l'esperat i es pugui assegurar el finançament dels projectes", ha indicat.

Segons Alsina, la finalitat és millorar la convocatòria de subvencions amb més per i que es pugui assegurar el finançament de projectes i la feina de les entitats, siguin grans o petites. "Efectivament som entitats sense ànim de lucre però no amb ànim de pèrdua", ha afegit. Per tot plegat, ha reiterat que el tercer sector ha de comptar "amb les eines i recursos actuals i futurs".