Les escoles que segreguen per sexe només disposaran d'un últim any de concert

El Govern ha denegat la renovació del concert educatiu a les escoles que segreguen per sexe però els concedeix un any de pròrroga, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La mesura afecta 11 centres d'arreu de Catalunya i el Departament d'Educació justifica la revocació del concert perquè "no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent, segons la LEC'. No obstant això –i donada la situació excepcional per la pandèmia de coronavirus-, la Generalitat concedeix un any de pròrroga a aquestes 11 escoles per així també evitar "el greu perjudici per a les famílies d'assabentar-se que el centre no estarà concertat el curs vinent".

Els centres educatius de Catalunya que queden exclosos del concert educatiu pertanyen majoritàriament a institucions religioses i són les escoles Canigó, Bell-lloc del Pla, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga i Viaró, segons detalla el Departament d'Educació al DOGC. La resolució –publicada ahir divendres- estableix l'aprovació amb caràcter provisional de les renovacions dels concerts educatius a Catalunya per a l'educació primària i les modificacions dels concerts d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria per al curs vinent 2020-2021.

En el redactat es recorda que el passat 3 de març el Departament d'Educació va requerir a aquestes 11 escoles que en 10 dies aportessin el projecte educatiu del centre i al·leguessin "les raons pedagògiques en què fonamenten l'elecció del model d'educació diferenciada per sexes". "El reial decret del 14 de març que va declarar l'estat d'alarma per Covid-19 va suspendre els termes i va interrompre els terminis administratius abans de l'acabament d'aquest termini de 10 dies per aportar la documentació sol·licitada", puntualitza el DOGC.

"Atès que no s'ha pogut acreditar el compliment de les raons educatives de l'elecció d'un model d'escolarització diferenciada per sexe, ni l'adopció de mesures acadèmiques necessàries per garantir que aquesta organització diferenciada no constitueixi un impediment a la igualtat, tal com estableix la Llei Orgànica 2/2006, no es pot aprovar la renovació del concert", sentencia la resolució d'Educació.