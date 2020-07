Les esmenes de JxCat embarranquen la iniciativa legislativa per regular els lloguers

Les esmenes de Junts per Catalunya (JxCat) embarranquen la proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer presentada el 15 de juliol. La normativa es basa en l'aplicació del Codi Civil i, si tira endavant, ha de permetre congelar el preu dels arrendaments en els 60 municipis de més de 20.000 habitants amb el mercat més tensionat i, fins i tot, rebaixar-lo en aquells immobles que tinguin un preu superior a la mitjana del seu entorn. La iniciativa legislativa, impulsada pel Sindicat de Llogateres i amb el suport d'Esquerra Republicana (ERC), la CUP, JxCat i Catalunya en Comú Podem, però, no avançarà tan fàcilment. El portaveu i diputat de JxCat, Antoni Morran, ha explicat aquest dimarts durant el ple del Parlament de Catalunya les tres esmenes que pretén presentar el partit conservador aquesta mateixa tarda.

El partit demanarà que Figueres, Salou i Tortosa saltin dels 60 municipis llistats en la proposició de llei i que no se sotmetin a la regulació. En el cas de l'habitatge públic de titularitat pública, reclamaran que els propietaris puguin tenir una bonificació acumulable del 5%- sempre que no superin l'índex del preu-, i que les famílies que hagin fet reformes en aquests habitatges i tinguin un 5,5% ingressos menors a l'indicador de referència puguin mantenir el seu contracte de lloguer. Les esmenes es voten aquest dijous i, en principi, el divendres s'acordaria el text definitiu amb les correccions incorporades.

Maria Sirvent: "Quanta gent cobra menys de 3.200? En quin món viuen?"

Les propostes del partit conservador han aixecat les crítiques d'ERC, que ha demanat "lleialtat" als seus socis de Govern, i també de la CUP. "A Figueres, Salou i Tortosa ha pujat el lloguer tres punts per sobre de l’IPC (Índex de preus al Consum). Quant ha apujat el sou de la gent d'aquestes poblacions amb relació a aquest mateix índex? Vostès diuen que no s’apliqui si cobra el propietari menys de 3.200 euros. Quanta gent cobra menys de 3.200? En quin món viuen?", ha etzibat la diputada de la CUP Maria Sirvent.



Els que també han reaccionat en contra de la proposicó de JxCat ha estat el Sindicat de Llogateres i Llogaters a través de xarxes socials. "Senyor Damià Calvet [conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya], rectifiqui. O ens tindrà davant", han declarat.

El portaveu i diputat d'ERC ,Santi Rodríguez, ha insinuat a Morrán que la forma de discutir aquestes suggerències, sobretot quan un grup forma part de la mateixa proposta, no és una esmena. "Creiem que el diàleg és a través del Govern", ha afirmat. Per la seva part, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha remarcat que aquesta regulació és molt necessària en temps de crisi social, econòmica i de salut. Així mateix, ha recordat que aquesta proposició de llei s'ha debatut durant un any i ha afirmat que "limitar l'augment de lloguers" Catalunya està exercint les seves competències en matèria de dret civil.

D'altra banda, l'oposició ha dit als partits impulsors -ERC, JxCat, Catalunya en Comú Podem i la CUP- que la Generalitat no té les competències per regular el preu de l'habitatge. En aquest sentit, la portaveu i diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya- Units per Avançar (PSC), Rosa Maria Ibarra, ha insistit en que la proposició de llei presentada l'any passat sobre la regulació de lloguers va ser rebutjat pel Consell de Garanties Estatutàries. Ibarra ha demanat eleccions perquè ERC i JxCat "no fan les coses bé només en matèria d'habitatge, sinó també al Govern".

El diputat de Ciutadans Sergio Sanz ha assegurat que des de la seva formació enviaran aquesta proposta al Consell de Garanties estatutàries perquè afirmen que la iniciativa legislativa trepitja competències estatals. A més, ha insistit que aquesta normativa serveix per "allargar la narrativa" de confrontació contra l'Estat. Per la seva banda, el diputat del Partit Popular Santiago Rodríguez s'ha burlat del malentès entre els socis de Govern. "Ja ens estranyava molt que els convergents donessin suport a una proposició de llei d'aquestes característiques", ha dit amb un to irònic.