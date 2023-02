Les Festes de Santa Eulàlia tornen a Barcelona commemorant 600 anys de gegants a la ciutat

Del divendres al diumenge de la setmana vinent (del 10 al 12 de febrer), Barcelona tornarà a acollir la seva festa major d'hivern. Les festes de Santa Eulàlia ompliran els carrers de guspires, dansa, música i tradicions amb les colles vingudes de molts dels barris de la ciutat.

Enguany les festes celebren el seu 40è aniversari des de la recuperació després de l'arribada de la democràcia. Però no només això, sinó que la programació també commemorarà els 600 anys de gegants a la ciutat de Barcelona i els 25 de la gegantona Laia, emblema d'aquesta festivitat.

I és que la gegantona Laia es va estrenar el 12 de febrer de 1998 i des d'aleshores s'ha convertit en una de les figures més estimades de Barcelona. Les expressions de la cultura popular en aquesta festivitat són encapçalades per aquesta figura que celebra enguany el seu primer quart de segle.

Enguany també destaca la presentació del llibre i el web Barcelona Gegantera, que es farà el dimecres 8 de febrer, a les 19.30 h, al Palau de la Virreina. Serà el tret de sortida a la celebració dels 600 anys dels gegants de Barcelona.

Els actes de Santa Eulàlia 2023

La festa major d'hivern d'enguany s'iniciarà amb l'obertura de les dues exposicions d'imatgeria festiva. Les Laies s'exposaran al Palau de la Virreina (del 4 a l'11 de febrer, de 10.00 a 20.00 h) i els gegants infantils i d'escola al Pati Manning de la Casa de la Caritat (del 4 al 10 de febrer, de 10 a 20 h). La Mostra de gegants infantils s'inaugurarà el dissabte 4 a les 18.00 h amb un concert de La Nota Grallera.

El dimecres 8 de febrer a les 19.30 h es presentarà al Palau de la Virreina Barcelona gegantera, aquesta catalogació multimèdia, en format de llibre i de web, de tots els gegants i gegantes de la ciutat amb entrevistes i tots els balls propis de cada colla. El doble format presenta dades inèdites que reescriuen bona part de la història dels gegants de la ciutat, des del 1424 fins avui.

La festa de Santa Eulàlia celebrarà també el Seguici Popular. — Ajuntament de Barcelona

Després d'aquests actes previs, arribarà el Pregó dels Infants el divendres 10 a les 10.00 h. Seguidament, hi participaran els gegants infantils i d'escola, les colles de diables infantils, els esbarts infantils i les bèsties més menudes.

Les Festes de Santa Eulàlia seguiran amb la primera sortida de l'any del Seguici Popular, els gegants, les puntaires, els Falcons de Barcelona, les colles bastoneres (que enguany conviden balls d'espases), els cors de Clavé amb Clavé in love, l'audició del Carilló del Palau de la Generalitat, el Correfoc i el Correfoc infantil, les sardanes i el cant coral, entre altres.

Entre les novetats hi trobem el concert-ball de festa major organitzat pel Tradicionàrius (dissabte 11 a les 21.00 h), que comptarà amb els grups Riu X i Todos los Gatos son Pardos. Durant el cap de setmana també es preveu la Ruta Eulalienca, que obrirà inscripcions el dilluns 6 de febrer.

Les vuit colles de la ciutat es trobaran a la Diada Castellera. — Ajuntament de Barcelona

El diumenge 12 les Laies desfilaran per la ciutat i tindrà lloc la Diada Castellera. En aquest cas, destaca per ser la primera ocasió de l'any per veure juntes les vuit colles de la ciutat de Barcelona.

D'altra banda, com a novetat també trobem el retorn de la Lali Jove, la programació de les Festes de Santa Eulàlia pensada i treballada per als barcelonins i barcelonines més joves. La festa es farà dissabte 11 al Moll de la Fusta a partir de les 17.00 h amb diverses activitats i tallers simultanis organitzats per associacions juvenils de la ciutat.