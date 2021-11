Les finances ètiques assoleixen un creixement exponencial en plena emergència per la pandèmia

Les entitats financeres alternatives que apliquen condicions ètiques en la gestió dels seus fons estan assolint un creixement exponencial. Així ho certifiquen les dades del Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries 2020 que mostra l'evolució del sector a l'Estat espanyol durant l'any passat i que s'ha presentat a Barcelona. I la marxa és absolutament positiva pel creixement en els crèdits atorgats, especialment per projectes amb criteris socials, i també pel baix nivell de morositat que acumula, la qual cos dóna a aquest sector financer un fort nivell de confiança.



El coordinador de l'Observatori de les Finances Ètiques, Sergi Salavert, ha destacat del Baròmetre que "l'evolució de les finances ètiques a l'Estat espanyol és positiva i s'han assolit màxims històrics en crèdit a l'economia real", destacant especialment que els préstecs atorgats per les entitats han superat els 1.720 milions d'euros el 2020, incrementant un destacable 16,02% en relació a l'any anterior.



Des de l'Observatori s'ha destacat la importància adquirida per les entitats de finances ètiques el mateix any en què va esclatar una crisi sanitària sense precedents i amb grans impactes socials i econòmics. Novament, s'ha posat de manifest que, davant d'un context de dificultat, les entitats bancàries, parabancàries i d'assegurances ètiques han donat resposta atorgant més crèdit que mai i adoptant múltiples mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia, asseguren des de l'entitat.



Segons les dades de l'informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser de l'1,52% el 2020, xifra que suposa la morositat més baixa des que es recullen dades. En contraposició, la morositat de la banca convencional es va situar al 4,51%.

A finals del 2020, gairebé 190.000 persones físiques i jurídiques han estat clients de les entitats bancàries i parabancàries de les finances ètiques. Això suposa un lleuger descens del nombre de persones usuàries del 2,46% en relació amb l'any anterior. Aquesta tendència es pot explicar pel fet que les entitats de finances ètiques estan prioritzant la concessió de crèdit i serveis financers a les entitats per sobre de campanyes de captació de clients.



El capital social captat per les entitats de finances ètiques se situa lleugerament per sota dels 190 milions d'euros, cosa que és fonamental, segons asseguren, per poder continuar finançant projectes transformadors d'una manera més sòlida.

A l'Estat espanyol, el sector que ha rebut més finançament, amb el 38,43% sobre el total, és el vinculat al medi ambient, seguit pel sector social (23,54%) i el cultural (17,43%). El 20,60% restant correspon a particulars i administracions públiques. A nivell internacional, el 83,80% del finançament es fa mitjançant microcrèdits.



Dins l'àmbit de l'assegurança ètica, les dades incorporades al Baròmetre d'aquest apartat corresponen a entitats registrades al Segell Europeu EthSI d'assegurances ètiques i solidàries. Les assegurances ètiques també han jugat un paper important aquest any 2020 ja que, gràcies al servei que donen, han esmorteït l'impacte econòmic de la pandèmia. D'aquesta manera, l'informe mostra que les assegurances ètiques han gestionat un volum de primes de 1.632.043.399 euros, fet que suposa un 2,71% del volum de primes total a Espanya.

Les principals entitats de les finances ètiques

Pel que fa a algunes de les principals entitats en concret, Coop57 ha destacat que durant el 2020 ha orientat les seves forces a donar resposta a les necessitats esdevingudes per la crisi pandèmica, refinançant més de 100 préstecs per valor de 4,5 milions d'euros, ajornant el retorn de les quotes fins que es pugui revertir la situació. "Hem treballat per continuar sent una eina útil al servei dels moviments socials i l'economia social i solidària", asseguren. Fiare Banca Etica afegeix que "en general, l'impacte va ser positiu i vam tenir un increment superior al 50% en finançament respecte de l'any anterior". També representants d'Oikocredit o Triodos han manifestat la dificultat extrema d'aquest 2020 "ple de desafiaments". "Les empreses de les cures, l'agricultura ecològica, la cultura i l'educació han estat fonamentals per mantenir els serveis a la ciutadania durant el pitjor de la pandèmia i també són essencials pel que fa a la recuperació econòmica. Per això, hem augmentat el nostre volum de finançament i protegir aquests sectors fonamentals", asseguren des de Triodos.