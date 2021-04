Les grans farmacèutiques han pagat 21.610 milions als seus accionistes, diners suficients com per vacunar tota l'Àfrica

L'Aliança People's Vaccine, una coalició d'organitzacions que inclou Oxfam, Salut per Dret, Yunus Center, Frontline AIDS, ONUSIDA i Global Justice Now, entre altres, ha calculat que Pfizer, Janssen i AstraZeneca han pagat 21.610 milions d'euros entre dividends i recompres d'accions als seus accionistes en els últims 12 mesos. Una xifra que paga la vacunació, d'almenys, 1.300 milions de persones, l'equivalent a la població d'Àfrica amb un cost de dosi per persona de 16,6 euros.



Les vacunes de Moderna i Pfizer s'estan convertint en els productes farmacèutics més venuts. A més, les seves vacunes són les més cares, oscil·len entre els 11.22 i 61.52 euros per vacunació completa. D'altra banda, totes dues empreses tenen el plantejament d'augmentar els preus.

Protestes en contra de la privatització

Les juntes d'accionistes comencen el 22 d'abril. Les primeres farmacèutiques seran Pfizer i Johnson & Johnson, després, seguiran Moderna i AstraZeneca. Les reunions se celebraran als Estats Units i al Regne Unit i, a les seves portes, hi haurà protestes en contra de la privatització de les vacunes de la Covid-19. Cada vegada són més nombroses les veus que pressionen a la indústria farmacèutica perquè atorgui llicències no exclusives i obertes sobre la propietat intel·lectual i comparteixi la tecnologia i el coneixement amb productors de vacunes qualificats de tot el món.

L'economia mundial pateix una gran aturada deguda a la desigualtat i al lent repartiment de les vacunes. Aquesta crisi ha fet possible la creació d'una nova ona de multimilionaris. El fundador de BioNTech, Ugur Sahin, acumula una fortuna de 5,9 mil milions de dòlars, mentre que el director executiu de Moderna, Stephane Bancel, de 5,2 mil milions de dòlars.



Segons les informacions publicades, Bancel ha cobrat més de 142 milions de dòlars en accions de Moderna des que va començar la pandèmia. D'altra banda, la Cambra de Comerç Internacional preveu una pèrdua del PIB de nou bilions de dòlars, en el pitjor dels casos.

Països rics vs països pobres

Una de cada quatre persones s'ha vacunat als països rics, mentre que només una de cada 500 ho ha fet als països més pobres. Una situació que fa que el virus segueixi fora de control i que el nombre de morts segueixi en augment. Segons els epidemiòlegs, tenim menys d'un any abans perquè les mutacions facin que les vacunes actuals siguin ineficaces.



La setmana passada, 175 personalitats, excaps d'estat i guanyadors de Premi Nobel, inclosos Gordon Brown, Ellen Johnson Sirleaf, Françoise Hollande i Jose Luis Rodríguez Zapatero, van escriure al president dels Estats Units, Joe Biden, en suport a la suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual de les vacunes Covid-19 per permetre un augment ràpid de la producció a tot el món. Aquests suports se sumen als del milió i mig de persones a Europa, els EUA i altres països que demanen una vacuna per a la seva població.

Des de fa mesos, nombroses organitzacions internacionals estan donant suport a la supressió de les patents de les vacunes per solucionar la falta de vacunes, però la iniciativa que faria això possible a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) està bloquejada pels països rics.



Més de 100 països d'ingressos baixos i mitjans, liderats per l'Índia i Sud-àfrica, estan demanant a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) una exempció dels drets de propietat intel·lectual de les tecnologies per a la Covid-19 mentre duri la pandèmia, una mesura a la qual

La negativa de les farmacèutiques

Les principals empreses farmacèutiques s'oposen feroçment a compartir de forma oberta la tecnologia i a la suspensió temporal de la propietat intel·lectual. El director executiu de Pfizer va respondre a la iniciativa de l'OMS per posar en comú la tecnologia de les vacunes i permetre així que altres productors qualificats poguessin fabricar més dosi afirmant que era "una ximpleria" i que també "és perillós".



Maaza Seyoum, de l'Aliança de Vacunes dels Pobles a Àfrica, recorda que els grans negocis "no acabaran amb aquesta pandèmia". "Això és més clar ara que mai. El president Biden té una oportunitat històrica per demostrar que anteposarà la salut i la prosperitat econòmica de tota la humanitat als guanys privats d'algunes corporacions", defensa Seyoum.