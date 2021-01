Les infermeres apunten a una planificació pobra i descoordinació amb la primària com a causa dels retards en les vacunes

Fa poc més d'una setmana començava l'esperada vacunació contra la Covid a Catalunya. Salut preveia haver vacunat tots els usuaris i treballadors de residències de gent gran -el grup prioritari, format per 104.000 persones- en dues setmanes. Però, a hores d'ara, hi ha poc més de 8.000 persones vacunades, menys del 8% de l'objectiu. En els primers vuit dies de campanya amb prou feines s'havia posat el 13% de les dosis de què es disposava. Retards de Pfizer en l'enviament de les remeses, que les neveres quedessin atrapades al pas fronterer de Calais després del tancament del Regne Unit, la demora en les autoritzacions dels familiars perquè els residents siguin vacunats i la dificultat per coordinar els equips de vacunació són alguns dels motius que expliquen aquesta situació.

Salut apunta a la "complexitat" organitzativa i a la manca de professionals disponibles

En una entrevista a TV3, la directora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha reconegut haver estat "massa optimistes en els terminis temporals" i no "tenir en compte aquesta setmana de preparació", en relació als primers dies d'inici de la campanya. Cabezas ha atribuït la lentitud a la "complexitat" organitzativa i ha apuntat a què segueixen mancant professionals per completar els equips de vacunació. "L'estratègia és no perdre personal dels equips d'atenció primària dels hospitals i per això hem establert les jornades complementàries", ha detallat. Aquestes jornades complementàries signifiquen que els professionals han de dedicar-se a la vacunació en hores extra a la jornada laboral habitual. Segons Cabezas, la vacuna és "segura i eficaç" però posa "en escac la logística del sistema" sanitari.

Les infermeres de la primària critiquen que s'hagin creat equips paral·lels i no s'hagi comptat amb el territori

Les infermeres, però, no han rebut bé que s'apunti a la manca de personal i fan referència a altres motius. La presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), Alba Brugués, assenyala en conversa amb Públic "mala planificació en els tempos" com a causa del retard. Les autoritzacions dels familiars dels residents, per exemple, ja s'haguessin pogut tenir prèviament. Tanmateix, va més enllà i critica que no s'ha comptat amb els equips de primària del territori per dissenyar la campanya. "Als CAP tenim infermeres referents en la vacunació que no s'han tingut en compte. Tenim un efectiu que ja hi és i no s'ha aprofitat", lamenta. Salut va fer una crida a 500 infermeres per conformar els equips de vacunació i més de 3.000 van respondre-hi. "S'han fet equips paral·lels, però al territori ja tenim referents expertes en vacunació i no calia", apunta Brugués.

"S'ha fallat en aquesta organització, s'ha volgut fer des del macro i no des del micro, que és com s'ha de fer", afegeix. Tot i que bona part de les infermeres que es van presentar voluntàries per vacunar ja han fet la formació requerida, la presidenta assenyala que aquesta és una campanya que "ha de pivotar des del territori, que és qui té el coneixement", i que més enllà de formacions el que calia era anar a buscar el personal que ja es dedica a aquesta tasca.



Brugués lamenta que el pla ja els hi hagi vingut donat quan des dels CAP tenen capacitat de gestió i autonomia, i posa com a exemple una infermera del seu centre que es va presentar com a voluntària per la campanya i l'han assignada a una altra població enlloc del municipi on viu i treballa, i on és referent de residències. "Hi ha poca capacitat de visió. Les coses s'han de fer més fàcils, si ja tens els recursos els has d'aprofitar al màxim", afirma.

Es vacunarà tots els dies de la setmana per compensar

El Departament de Salut també ha atribuït les baixes xifres de vacunació -el dia 1 tan sols es va vacunar a dues persones- al retard en l'arribada de les neveres que la farmacèutica Pfizer recomana per transportar les dosis fins als centres, que cal mantenir a temperatures de -70 graus. Van quedar atrapades al túnel de Calais després del tancament fronterer amb el Regne Unit degut a l'aparició de la nova soca de la Covid. Segons han indicat fonts de Salut a l'ACN, les neveres ja han arribat i a partir de la setmana que ve s'incrementarà el ritme, que s'ha vist alentit també a altres comunitats de l'Estat i països europeus.



A tot plegat s'afegeix que Pfizer va lliurar un dia més tard del previst la primera de les remeses. A partir d'aquesta setmana, però, es preveu que arribin el dia previst -en principi, els dilluns- les 60.000 dosis setmanals i es vacunarà tots els dies de la setmana, inclosos els festius, per compensar els retards acumulats.



Brugués apunta que han parlat amb Salut i els han fet arribar que repensaran l'organització per tal de comptar "amb l'expertesa de la primària". "Cal una mirada conjunta i plural de tots els actors implicats en la vacunació, aquí és on s'ha fallat. No s'ha tingut en compte l'opinió dels que estem al dia a dia al costat de l'usuari", conclou l'infermera.