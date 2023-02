Les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic van triplicar-se l'any passat a Catalunya i superen les 60.000

Catalunya va protagonitzar un significatiu salt endavant en l'aposta per l'autoconsum fotovoltaic durant l'any passat. Segons les dades que ha donat a conèixer aquest dilluns l'Observatori de l'Autoconsum, Catalunya va tancar l'any passat amb 60.208 instal·lacions d'aquest tipus, que sumaven una potència de 466,59 MW. Dit amb altres paraules, en només un any es va triplicar el nombre d'instal·lacions, mentre que la capacitat de producció elèctrica va augmentar un significatiu 170%.

En concret, durant el 2022 es van posar en marxa 39.237 equips d'autoconsum, amb una potència acumulada de 293,56 MW, quan el 31 de desembre de 2021 tot just hi havia 20.971 instal·lacions d'aquest tipus a Catalunya, amb una capacitat de producció de 173 MW. "Aquestes xifres confirmen el 2022 com l'any de la consolidació de l'autoconsum fotovoltaic", assegura el Departament d'Acció Climàtica, que destaca que només en el darrer trimestre es van registrar més instal·lacions que en tot l'any 2021.

L'estratègia catalana per assolir la descarbonització energètica calcula que cal que hi hagi fins a 500.000 instal·lacions d'autoconsum en servei l'any 2050. A curt termini, però, el decret de renovables preveu que el 2030 l'autoconsum fotovoltaic arribi als 2.000 MW, de manera que ara mateix Catalunya s'apropa al 25% de l'objectiu. Cal destacar, però, que si el ritme de creixement de les instal·lacions i de la seva capacitat productiva és el del 2022, l'objectiu es podrà assolir en el termini fixat.

La majoria, en cases

Segons les dades elaborades per l'Observatori de l'Autoconsum a Catalunya, el sector domèstic acumula 7 de cada 10 conjunt de panells, amb una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només un 0,4% tenen més de 100 kW de potència. Amb tot, les plaques de fins a 5 kW suposen només un 34% de la potència instal·lada, mentre que les de més de 100 kW suposen el 19% del total, "fet que demostra el pes de l'autoproducció entre empreses i institucions", segons l'Observatori.

Per demarcacions, a Barcelona s'hi concentren 36.814 instal·lacions, que sumen una potència de 277,77 MW; Girona compta 9.597 equips, amb una potència de 79,46 MW; Tarragona té registrats 8.580 sistemes d'autoconsum, que totalitzen 58,87 MW, i a Lleida hi ha 5.217 instal·lacions que tenen una potència conjunta de 50,49 MW. El Vallès Occidental és la comarca amb un major nombre d'instal·lacions (8.330) i de potència instal·lada (57,94 MW). A nivell municipal, on hi ha més instal·lacions és a Sant Cugat del Vallès (1.790), Barcelona (1.144) i Terrassa (838), però la capital és la localitat amb major capacitat de producció elèctrica.

Potencial superior

El potencial de generació d'electricitat a Catalunya a través de l'energia solar fotovoltaica integrada en teulades d'edificis va molt més enllà dels objectius plantejats pel Govern en l'actual dècada. En concret, segons la darrera estimació de l'Icaen, el potencial és de 18,6 GW, el que equival a una producció de 24,3 Terawatts-hora (TWh). Això suposaria "el 50% de la demanda elèctrica actual" del Principat, si bé les fonts governamentals consultades matisen que el percentatge serà menor en un futur, perquè la demanda creixerà.