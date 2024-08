Les joventuts d'ERC avalen investir Illa i li asseguren la majoria per ser president

El Jovent Republicà, organització juvenil vinculada a ERC, ha acordat aquest dilluns al vespre que la seva diputada en el Parlament, Mar Besses, voti a favor de la investidura de Salvador Illa, cosa que assegura al candidat socialista la majoria parlamentària de 68 diputats necessària per ser elegit president de la Generalitat.

L'organització havia mostrat el seu rebuig a què Esquerra permetés la investidura del primer secretari del PSC, però finalment en el Consell Nacional extraordinari celebrat aquest dilluns ha optat per un "sí crític". El conclave s'ha celebrat després que el passat divendres les bases republicanes aprovessin, de manera ajustada -amb el 53,5% dels vots- el preacord tancat tot just fa una setmana entre l'executiva d'ERC i el PSC per a la investidura.

🔴 Les Joventuts d’Esquerra Republicana expressarem un “sí crític” a Illa i ens comprometem a condicionar la majoria parlamentària al llarg de la legislatura



📝 Comunicat: https://t.co/rhAki7t3MV pic.twitter.com/plLGxdzGrP — Joventuts d’Esquerra Republicana (@JoventRepublica) August 5, 2024

Fa només uns dies, la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, va expressar el seu respecte pel debat intern de les seves joventuts malgrat mostrar-se convençuda que s'aconseguiria un acord. Amb el vot a favor de Besses, els 20 diputats dels republicans s'afegiran als 42 del PSC i als 6 dels Comuns, sumant els 68 escons mínims que es requereixen en una investidura.

Aquest dimarts el president del Parlament, Josep Rull, portarà a terme la ronda de consultes amb el grup, de manera que la diputació permanent de la cambra podria reunir-se ja dimecres i convocar el debat d'investidura per dijous. El ple, però, pot saltar pels aire si, finalment, Carles Puigdemont retorna a Catalunya i és detingut, ja que la sessió podria suspendre's.