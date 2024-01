Les línies de Ferrocarrils recuperen el volum de passatgers prepandèmics i els aeroports catalans s'hi apropen

Les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) van recuperar al llarg del 2023 el 99,8% de la demanda respecte de les xifres prepandèmiques del 2019, mentre els aeroports catalans s'hi apropen. Segons ha informat aquest dilluns la companyia ferroviària, en global es van assolir 90,8 milions de viatgers durant l'any passat.

En concret, la línia Barcelona-Vallès va sumar 64,9 milions de passatgers, un 13,7% més que el 2022 i una recuperació del 97,9% en comparació al 2019, mentre a la línia Llobregat-Anoia es van registrar 25,9 milions de viatgers, un 18,4% més que el 2022 i un 5% per sobre la demanda del 2019. Segons FGC, els municipis de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès van registrar un increment del 22,2%, el 20,6% i el 15% respectivament. I tots els municipis del Vallès Occidental de la línia van assolir el rècord anual de viatgers.

D'altra banda, la línia Lleida-La Pobla va tornar a batre el rècord de viatgers, amb un increment notable en comparació al 2022 (33,9%), fins a superar les 370.000 validacions, molt per sobre de les 251.000 de 2019. Segons FGC, a aquest increment hi ha contribuït les millores de servei estrenades l'abril passat a la línia, on es va incorporar un cinquè tren diari amb destinació i origen La Pobla de Segur.

Els aeroports s'acosten a les xifres prepandèmiques

Els aeroports catalans també s'han recuperat durant el darrer any, però sense arribar encara a les xifres prepandèmiques. El Josep Tarradellas-Barcelona el Prat va registrar l'any passat gairebé 50 milions de viatgers (49,9) viatgers: suposa un 19,9% més que el 2022, encara un 5,3% per sota el 2019, quan va marcar el seu rècord amb 52,7 milions. Va sumar 318.957 operacions, un 12,5% més que el 2022 i un 7,4% menys que el 2019, segons dades d'Aena.

D'altra banda, l'aeroport de Girona ha tancat el 2023 superant el milió i mig de passatgers (1.586.463 usuaris), encara un 7,7% menys que el 2019. Tot i que encara no s'ha assolit el nivell d'abans de la pandèmia, la xifra indica també una certa recuperació a la terminal de Vilobí d'Onyar. Es van registrar 20.407 operacions, un 4,1% menys que el 2022.

Finalment, l'aeroport de Reus ha tancat el 2023 amb més d'un milió de passatgers, una xifra que no s'assolia des d'abans de la pandèmia. En concret han estat 1.045.419, un 14,7% més que l'any anterior. Pel que fa al nombre d'operacions, el 2023 s'han aconseguit 20.512 moviments d'aeronaus, el que representa un increment del 2,3% en comparació amb l'any 2022.