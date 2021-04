Les llibreries de barri més combatives per visitar (no només per Sant Jordi)

Si Sant Jordi fos un gran ball de l’època victoriana, podríem dir que aquesta temporada compta amb tres grans debutants, força espectaculars, que són la llibreria Ona de Pau Clarís -l’any passat tenia previst obrir al mes de març però la pandèmia ho va endarrerir i es va quedar sense Sant Jordi-, la llibreria Byron ubicada a al Carrer Casanova tocant de la banda del barri de Sant Antoni, i l’acabada d’inaugurar llibreria Finestres al carrer Diputació. Totes tres són grans, cèntriques, i amb espais que permeten gaudir de la lectura. Però a banda d’aquestes tercet de categoria, hi ha grans dames que no fallen mai com la Laie, La Central, la Documenta i la +Bernat, totes porten molts anys capejant circumstàncies i oferint un bon servei.

Arran de la crisi econòmica del 2008 es van tancar moltes llibreries i en van sortir de noves que van portar dinamisme al sector, com La Impossible al carrer Provença; la Casa Usher al carrer Santaló; la imparable Llibreria Calders ubicada al passatge del mateix nom; i l’activa Nollegiu al Poblenou, que recentment també ha obert una altra Nollegiu al barri del Clot.



A la majoria dels barris de la capital catalana hi ha llibreries que val la pena visitar, algunes especialitzades, i d’altres amb una mica de tot. Aquesta és la ruta que et proposem per fer costat a la teva llibreria de proximitat.

Sants



En aquesta cooperativa situada al carrer Galileu 78, podem trobar llibres de narrativa en català i castellà, d’infantil, de no-ficció, d’assaig, de política, de poesia i, també novel·la gràfica. Per l’equip de la cooperativa, les llibreries no només són espais per vendre llibres, si no un lloc on compartir idees a través de les obres.

Ubicada al número 38 del carrer Riera d’Escuder, aquesta llibreria neix d’un projecte projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball assalariat i precari que imposa el sistema capitalista, així que el catàleg va en aquesta línia.

Les Corts



A tocar de la Plaça del Centre, ofereix llibres per a totes les edats però destaca la selecció de títols de literatura infantil i juvenil, una delícia on passar-hi una bona estona.

Poble Sec



Al número 40 del carrer Blai hi ha aquest projecte cooperatiu nascut amb l’objectiu de convertir-se en la llibreria del Poble-sec. Tenen la voluntat de construir des del barri i per al barri una comunitat lectora que creixi i que estimi la literatura, els llibres i la cultura. Ofereixen llibres nous i de segona mà.

Al carrer Tapioles 47 hi ha La Raposa una cooperativa on hi conviuen un bar vegà i una llibreria feminista. A més dins i fora de les portes de el local es realitzen innombrables activitats lúdiques i culturals per a totes les edats. A la llibreria es poden trobar títols de temàtica feminista i LGTBIQ, literatura infantil amb perspectiva de gènere, i antiespecisme. També trobaràs assaig, poesia, fanzines, novel·les, manuals ginecològics, guies de salut, còmics…

El Raval

A l'abril de 2019 va obrir al número 10 del carrer de la Verge, la primera llibreria dedicada exclusivament a la literatura llatinoamericana. El seu catàleg inclou obres clàssiques i altres que només trobaràs a Lata Pentinada: editorials independents o títols triats especialment. Creuen en la literatura com a activitat col·lectiva, i volen construir espais de comunitat, habitats pels lectors i escriptors de Llatinoamèrica que visquin o passin per la ciutat.

Al número 1 del carrer de la Cera hi ha El Lokal, un espai associatiu, amb llibreria on destaquen els títols sobre economia, història, política, ecologia i feminisme. Des de 1987 és un espai llibertari al Raval que treballa i promou la justícia social.

Sant Antoni



Ubicada al número 100 de Comte Borrell, aquesta llibreria treballa des de la perspectiva de gènere, lgtbiq+ i antiracista. Tenen llibres nous i de segona mà, i uns aparadors amb títols molt atractius que t’empenyen a entrar i remenar.

Eixample



Al carrer Girona 179 hi ha la llibreria Obaga, impulsada per dos apassionats de la lectura. Per això hi trobareu una meravellosa selecció de narrativa, assaig, poesia i una secció infantil i juvenil.

Sagrada Família



Al 314 del carrer Nàpols, hi ha La caníbal una llibreria cooperativa de treball associat sense ànim de lucre que vol contribuir a la transformació radical de la societat, i ho fan amb uns llibres combatius sobre temes que ens afecten com la precarietat, l'austericidi o la sobirania alimentària.

Gràcia



Es troba al carrer Torrent de l'Olla 72. Aquesta llibreria neix de les ganes de difondre i facilitar l'accés a la literatura llibertària. Després d'onze anys d'existència, gràcies al suport de molts col·lectius i personalitats segueixen encomanant la seva passió pels llibres.

Fundada el 1993, la llibreria Taifa està situada al carrer Verdi, al costat del cinemes, per això tenen una especial predilecció pels llibres de cinema. Però sobretot són una llibreria d’humanitats amb un fons escollit. També ofereixen llibres de segona mà.

Horta Guinardó



La llibreria forma part d’una cooperativa nascuda el 1978, que ofereix un munt de serveis per apropar la cultura al barri però també per millorar la vida de tothom que hi viu. La llibreria ofereix una important secció especialitzada en cooperació, economia alternativa, sostenibilitat i cultura de pau. La trobareu al número 13 del carrer Xiprer.

La Barceloneta



Al carrer de la Sal, on abans hi havia la mítica Negra y Criminal hi ha la Fahrenheit 451. Impulsada per una parella que fins ara venia llibres de manera ambulant amb un remolc de cavalls, projecte que no han abandonat del tot. A la Fahrenheit ofereixen llibres que normalment no pots trobar a altres llibreries perquè són d'editorials i distribuïdores independents, tot i que les editorials més grans també hi tenen el seu espai.

Sant Andreu



Al carrer Pons i Gallarza, 30 hi ha La Tribu, una llibreria de la cooperativa El Cabàs de l’Elisa SCCL. El nom de la cooperativa és en honor a Elisa Garcia, andreuenca, sindicalista, infermera i miliciana durant la guerra civil espanyola. Nosaltres venim del món editorial, la comunicació i la gestió cultural. Per això volem que La Tribu sigui molt més que un punt de venda de llibres: un punt de trobada del veïnat de Sant Andreu.