Les marxes a diversos punts del país prenen el relleu en la commemoració de l'1-O i enllaçaran amb el 3-O

Les tres marxes convocades per l'Assemblea Nacional Catalana en diversos punts del país han agafat aquest dissabte el relleu als nombrosos actes de commemoració del quart aniversari del referèndum de l'1-O. La jornada central va comptar aquest divendres amb nombrosos actes commemoratius arreu de Catalunya. En van destacar a Barcelona l'organitzat pel Govern de la Generalitat en primer lloc i per Òmnium seguidament. També el conjunt de les principals entitats sobiranistes van realitzar un acte conjunt a la població nordcatalana de l'Illa. Tots els actes van girar entorn a una crida a la unitat de les forces independentistes per avançar cap a la independència tal com es va fer possible el referèndum de fa quatre anys. Els carrers també es van omplir en molts municipis catalans amb diverses manifestacions. La més nombrosa es va fer a Barcelona convocada pels CDR, van participar-hi centenars de persones pel centre de la ciutat i a l'acabar es van produir alguns incidents puntuals amb enfrontaments contra els Mossos i la crema de contenidors que va comportar la detenció de quatre joves menors d'edat.

Pel que fa a les marxes d'aquest dissabte convocades per l'ANC per reclamar la fi de la repressió i que s'implanti el "mandat de l'1-O, més de 3.000 persones participen a la marxa nord, de 14 quilòmetres. Una columna que ha sortit de Sant Julià de Ramis amb un miler de persones, però que ha anat agrupant més manifestants durant el recorregut fins a Girona. Un cop a la capital de la demarcació, els assistents han empaperat la seu de la Generalitat i han desplegat una gran estelada a la façana de l'edifici. Després s'han desplaçat fins al col·legi Verd, on la Policia Nacional va carregar fa quatre anys, per deixar-hi mig miler de clavells. Els assistents han reclamat que s'implanti el mandat de l'1 d'octubre o que es tiri endavant un nou referèndum.



Equipats amb estelades i pancartes, centenars de persones han iniciat la marxa de catorze quilòmetres en la que també hi participa l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, i que ha rebut la visita de la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzié. Després de saludar els assistents, Paluzié s'ha desplaçat a la marxa que s'ha convocat entre Vinarós i Sant Carles de la Ràpita. La marxa nord té previst passar per Girona on es faran actes a la seu de la Generalitat i a l'escola Verd, on la Policia Nacional va carregar l'1-O.

Els participants a la Marxa de Ponent dirigint-se a l'autovia A-2 a Alcarràs per continuar el seu recorregut. — Anna Berga / ACN

La Marxa de Ponent

D'altra banda, centenars de persones participen a la Marxa de Ponent que ha estat la caminada més matinera de les tres que se celebren al país, i ha sortit a les 6 del matí de Fraga, a la comarca veïna del Baix Cinca, a la Franja, direcció Alcarràs (Segrià), on s'hi ha unit el segon recorregut que ha arrencat a 'Lo Casino'. El punt d'arribada és l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida, espai que va ser punt de votació l'1-O. El recorregut és de 27 quilòmetres.

La Marxa de Ponent, organitzada per l'ANC amb el suport d'Òmnium i de l'AMI, ha arrencat amb una cinquantena de participants. En aquest punt de sortida, l'organització ha explicat que la Guàrdia Civil ha identificat els conductors que han arribat amb els seus cotxes particulars, així com el xofer d'un dels autocars llançadora que han posat a disposició dels participants.



La marxa ha enfilat per l'autovia A-2 fins a l'hotel Casa Miquel d'Alcarràs, on s'hi ha unit el centenar de persones que han començat el recorregut des de 'Lo Casino' d'aquesta població, punt de votació de l'1-O on van haver-hi càrregues policials. Després ha agafat de nou l'A-2 direcció al Jardiland, a les afores de Lleida. Des d'aquí, hi ha previst fer el darrer tram de 7 quilòmetres fins arribar a l'EOI, un dels punts de votació l'1 d'octubre de 2017 on també van haver-hi càrregues policials.



Finalment, a les 14 h, arrencarà la darrera marxa de 21 quilòmetres al centre dels Països Catalans que començarà a la plaça Parroquial de Vinaròs (País Valencià), Alcanar fins a Sant Carles de la Ràpita.

Paluzie: "La gent no renuncia a l'1-O"

Paluzie: "El missatge als polítics és ben clar, la gent no renuncia a l'1-O i us demana que feu la independència"

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat que les mobilitzacions popular per commemorar l'1-O demostren el "valor" que s'atorga al referèndum "tant per la victòria que va representar" com pel "deure" de fer complir el seu mandat. "El missatge als polítics és ben clar. La gent està disposada, mobilitzada, no renuncia a l'1-O, i us demana que feu la independència", ha assegurat en declaracions als mitjans des de Sant Julià de Ramis. Paluzie ha dit que les marxes que es fan aquest dissabte arreu del país insten a "mantenir la mobilització i la pressió" per "poder preparar una declaració d'independència efectiva". La presidenta de l'ANC ha afirmat que tot i que els protestes es fan en llocs on hi va haver una forta actuació policial, l'objectiu és destacar "el coratge de la gent". "La idea no és recrear-se en la violència policial, sinó en el coratge de la gent. Malgrat la violència, l'Estat no se'n va sortir, i hi va haver urnes i paperetes pràcticament arreu", ha assegurat Paluzie. "Es va votar i es va guanyar", ha remarcat.

Una altra de les activitats commemoratives programades per aquest dissabte, al marge de les marxes, és una conferència nacional antirepressiva a la Universitat de Girona. Es tracta d'una jornada on s'abordarà a través de taules rodones el paper en la defensa jurídica, el paper dels familiars o la resposta organitzada davant la repressió.

Commemoració del 3-O

Le marxes serviran també d'enllaç amb la commemoració del 3 d'octubre aquest diumenge. L'objectiu és rememorar la multitudinària mobilització i vaga general desenvolupada aquella dia de fa quatre anys en protesta contra la brutalitat policial exercida contra els votants del referèndum de l'1-O. La Plataforma 3 d'Octubre impulsarà un acte polític a la plaça Cinc d'Oros de Barcelona. Prèviament, les territorials de l'ANC han convocat una manifestació prèvia a la plaça de Francesc Macià que acabarà amb l'inici de l'acte.