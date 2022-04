La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que les mascaretes deixaran de ser obligatòries a interiors a partir del 20 d'abril, dia en què sortirà a la llum un Reial decret per donar legalitat a la mesura. Per tant, després de Setmana Santa i per decisió del Ministeri, després del Consell de Ministres del proper 19 d'abril, la mesura es publicarà al BOE. La mascareta seguirà sent obligatòria en escenaris concrets, com ara hospitals i transport públic, segons va poder saber Públic fa unes setmanes.



Espanya se suma a països com França, Alemanya, el Regne Unit i Hongria

"Gràcies a l'altíssim nivell d'immunització la nostra situació està en un context favorable. Comptant amb l'assessorament de persones expertes, he proposat que al proper Consell de Ministres les mascaretes deixin de ser obligatòries, excepte en alguns supòsits", ha declarat la ministra Darias.



La decisió s'ha anunciat durant la reunió que mantenia aquest dimecres a Toledo el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), encara que el Congrés dels Diputats ja va instar la setmana passada que es prenguessin mesures al respecte.

D'aquesta manera, Espanya s'incorporarà a països com França, Alemanya, el Regne Unit i Hongria, i la mascareta desapareixerà de la majoria d'espais comuns. Retirar la mascareta abans de la Setmana Santa o immediatament després és una decisió que va ser titllada de "precipitada" per fonts properes a la Ponència d'Alertes. Aquest mateix comitè d'experts va tenir al seu si opinions divergents sobre la mesura i no la va arribar a recomanar a la Comissió de Salut Pública.