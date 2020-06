Les mascaretes seran obligatòries i es multarà amb 100 euros a qui no les usi en espais tancats

El Govern espanyol ha aprovat les línies generals de l'esborrany que es va enviar a les comunitats autònomes per regular l'anomenada "nova normalitat" una vegada que conclogui l'estat d'alarma a les 00.00 hores del pròxim 21 de juny, contemplant l'obligatorietat d'usar mascaretes i acordant sancions de 100 euros als que no compleixin aquesta obligació en espais tancats.



L'obligació de l'ús de mascaretes serà per a totes les persones de sis anys en endavant "en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment "d'una distància física de seguretat d'entre metre i mig i dos metres", segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa.



Les diferències amb l'esborrany inicial és que el Govern estatal ha cedit a seguir donant més autogovern a les comunitats autònomes en matèria sanitària, encara que es reserva el dret a seguir fixant els preus dels medicaments si fos necessari. El decret de la nova normalitat també contempla la declaració obligatòria de malaltia, la qual cosa suposa que caldrà "facilitar a l'autoritat de salut pública competent totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica" del coronavirus.

Aquesta norma afectarà totes les administracions públiques i tots els centres públics o privats que depenguin d'elles i la seva activitat "tingui implicacions en la identificació, diagnòstic, seguiment o maneig dels casos Covid-19". Així mateix, el Govern estatal estén les garanties per als consumidors i usuaris que estaven previstes en l'estat d'alarma durant el període de vigència el decret de nova normalitat. Això vol dir que manté un termini de 14 dies per a resoldre un contracte de compravenda de béns i prestació de serveis en el cas que s'hagi vist afectat per les mesures adoptades per l'estat d'alarma la desescalada o la nova normalitat.

Proves a tots els casos sospitosos

Illa també ha explicat que es preveu que els serveis de salut de les comunitats autònomes hauran de garantir, en tots els nivells de l'assistència i, especialment, en l'atenció primària, que "a tot cas sospitós de Covid-19 se li farà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular". Així, han d'assegurar també una coordinació entre les residències de gent gran i els serveis sanitaris autonòmics.



El decret també precisa que sobre la Lliga Professional de Futbol i l'ACB de Bàsquet, l'Administració competent per a l'aplicació de totes les mesures a adoptar per tornar a la competició serà el Consell Superior d'Esports "prèvia consulta a l'organitzador de la competició, al Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes".



El ministre de Sanitat ha explicat que aquestes mesures estaran vigents fins que el Govern, de forma motivada i després d'escoltar les Comunitats Autònomes i el criteri dels experts, decideixi aixecar-les. El ministre ha precisat que això es produirà quan hi hagi una vacuna o una "teràpia eficaç" contra la malaltia. Pel que fa a l'aforament en llocs de treball i altres establiments, correspon limitar-los a les comunitats autònomes sempre tenint en compte que caldrà garantir la distància d'entre 1,5 i 2 metres.



Aquest decret haurà de ser validat pel Congrés i, en principi, el Govern té assegurada una majoria suficient, perquè ja han anunciat el seu vot favorable tant PNB com Ciutadans.