Les millores a la potabilitzadora de Sant Joan Despí permetran aprofitar tot el cabal del Llobregat en plena sequera

Aigües de Barcelona posarà en marxa dilluns les millores implementades a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí, que abasteix tres milions de persones, per poder aprofitar tot el cabal d'aigua del Llobregat. Unes millores que arriben en plena sequera, amb l'emergència declarada al sistema Ter-Llobregat, del qual depenen sis milions de persones, i que han costat 9 milions.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, han visitat les obres de la nova infraestructura acompanyats de Samuel Reyes, director de l'ACA i Belén García, alcaldessa de Sant Joan Despí. Per part d'Aigües de Barcelona, hi han assistit el vicepresident, Ciril Rozman, i altres directius de la companyia.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que l'obra és una mostra dels esforços "ingents" que administracions i operadors estan fent per combatre la sequera. També ha destacat que, gràcies a l'esforç de tots els agents implicats, Catalunya està superant una sequera "inèdita" i que el Govern, que ha actuat amb la previsió suficient, sap el què cal fer.

Connectar directament l'aigua d'origen subterrani

En concret, s'han construït unes noves canonades per connectar directament l'aigua d'origen subterrani amb la línia de tractament d'ozonització i filtres de carbó actiu. Això permetrà tractar per separat l'aigua del subsol i la del riu, que requereix d'un tractament més robust. Això farà, a més, que es pugui aprofitar tot el cabal del riu, fet que fins ara no es podia fer en determinades franges horàries.

Aigües de Barcelona porta temps treballant per estendre l'ús d'aigua regenerada com a solució davant d'episodis de sequera com l'actual. Per això, ja impulsa 1.500 litres/segon d'aigua regenerada des de l'Estació Regeneradora d'Aigua (ERA) del Baix Llobregat aigües amunt del riu Llobregat fins a un punt, situat a Molins de Rei, on s'afegeix al cabal del riu en condició d'aigua prepotable.

Vuit quilòmetres curs avall, aquesta aigua arriba al punt de captació de la planta potabilitzadora (ETAP) de Sant Joan Despí, amb la qual cosa l'aigua torna a entrar en el procés de tractament i potabilització per enviar-la posteriorment a la xarxa de distribució amb total garantia.