Les mobilitzacions del 21-D, en directe

La celebració del consell de ministres a Barcelona ha provocat el rebuig de bona part del sobiranisme, que aquest divendres es mobilitzarà en alguna de les moltes accions de protesta que s'han convocat. La reunió setmanal del Govern espanyol no s'havia fet mai a Barcelona des de l'aprovació de la Constitució i es farà a la Llotja de Mar, un escenari blindat per la presència d'agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional i cossos especials de la Guàrdia Civil.



El consell se celebra l'endemà que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es reunissin al Palau de Pedralbes, en una cimera -o trobada- a la que van assistir durant uns minuts els consellers Pere Aragonès i Elsa Artadi i les ministres Carmen Calvo i Meritxell Batet. La trobada no va servir per tancar cap proposta concreta, sinó simplement per seguir dialogant i parlar de la recerca d'una "proposta política" que tingui un "ampli suport" en la societat catalana.

Durant tot el dia us informarem del minut a minut de les protestes.



8:30h. Prenen forma les columnes de manifestants convocades pels CDR que, des de diversos punts de Barcelona, pretenen arribar al voltant de la Llotja de Mar, el blindadíssim escenari que ha d'acollir el consell de ministres. Segons informa Ander Zurimendi, parelles de sanitaris, integrants de Sanitaris per la República, es reparteixen entre les diferents columnes. També hi ha importants afectacions a la xarxa de busos de Barcelona, segons explica TMB.

La columna de manifestants del CDR a l'avinguda de Lluís Companys. ANDER ZURIMENDI.

Parella de sanitaris que s'integren a una de les columnes del CDR en protesta pel 21-D. ANDER ZURIMENDI



8:20h. Continuen els talls a nombroses carreteres, però els Mossos d'Esquadra han aconseguit desallotjar-ne alguns. És el cas, per exemple, de la C-58 a Barcelona o de l'autopista B-23 a Esplugues.



8:05h. Ara mateix hi ha gairebé una trentena de talls de carreteres a tot Catalunya, segons informa el Servei Català de Trànsit. Una de les moltes que ho està és l'entrada a Barcelona per la C17, la C33 i la C58 a l'altura de Torre Baró i Vallbona.

Ni un pas enrere!!! Ens mantenim tallant l'entrada a Barcelona (C17, C33 i C58)!! #21DESBORDEMLOS #21D #TombemElRègim ara mateix.....entrada a Barcelona per la C17, C33 i C58 a l'altura de Torre Baró i Vallbona. pic.twitter.com/IcTcOLCfcG — Nitroglicerin (@nitrojorjo) 21 de diciembre de 2018





7:50h. Mentrestant al centre de Barcelona la imatge és de tranquil·litat, amb la plç Urquinaona gairebé buides i les primeres furgonetes dels Mossos d'Esquadra a la Via Laietana que han tallat el trànsit rodat, segons informa Ander Zurimendi.

La Via Laietana està tallada al trànsit policial. ANDER ZURIMENDI

7:30h. A les sis del matí han arrencat els primers talls de carretera per part d'activistes dels CDR, el que està provocant nombrosos problemes de trànsit, com evidencia el portal del Servei Català de Trànsit. A grans trets, les principals vies tallades ara mateix són l'A-2 a l'alçada d'Alcarràs; la B-23 a Sant Just Desvern, en direcció Martorell (per sortir de Barcelona), on hi ha concentrades unes 150 persones; l'AP-7 en diversos de Girona, com Sils i Sarrià de Ter, tant en direcció Barcelona com en direcció França,i també a Tarragona, a l'Ampolla en ambdós sentits. També hi ha talls a les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la del Litoral; a diversos punts de la C-25 i també de la C-31 a les comarques gironines o a la C-58 a Montcada i Reixac.