Les obres del Camp Nou hauran d'acabar abans de la mitjanit arran de les queixes veïnals

L'horari de les obres de remodelació del Camp Nou s'escurça dos hores des d'aquest dimecres per evitar les molèsties als veïns davant dels incompliments detectats, segons ha avançat Betevé. Així, de dilluns a divendres només s'autoritza l'horari extraordinari de 20.00 a 22.00 hores i no fins a la mitjanit com estava vigent des de l'abril. En aquest horari s'hauran de fer treballs interiors que no necessitin de maquinària que provoqui molèsties per soroll o contaminació lumínica. Tampoc es podrà treballar els dos primers dissabtes de juny.

Aquests acords s'han assolit en el marc d'una reunió de seguiment entre el districte, diverses entitats de veïns -com l'Associació de Veïns del Camp Nou, l'Associació de Veïns de Sant Ramon Nonat, l'Associació de Veïns del Racó de les Corts i l'Associació de Veïns de l'Avinguda de Xile- i el club esportiu i estaran vigents almenys fins al 20 de juny.

El club tampoc podrà treballar els dos primers dissabtes de juny

Serà aleshores quan es tornaran a reunir amb els veïns per comprovar que s'han complert les condicions de treball establertes de dilluns a divendres i decidir si es permeten horaris extraordinaris els propers dissabtes alternatius.

Així, si es comprova que s'han respectat aquests acords, a partir del 20 de juny es permetrà treballar com a horari extraordinari els dissabtes alternatius de les 10.00 a les 20.00 hores. Entre les 20.00 i les 22.00 hores es permetrà només si es respecten les condicions de treball establertes entre setmana. Aquest horari suposa escurçar dues hores l'actual horari extraordinari vigent els dissabtes.