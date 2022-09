Les obres de l'estació de la Sagrera entren en la fase "més complexa", amb alteracions a l'R1, l'R2 Nord i l'R11

Les obres de la nova estació de la Sagrera entren en la fase "més complexa i delicada", segons el Ministeri de Transports. A partir del 17 de setembre i fins al 10 de desembre, l'R1, l'R2 nord i l'R11 patiran alteracions a la circulació. Es tracta de tres línies de Rodalies que transporten un 19% dels viatgers d'un dia feiner habitual.



Fins a finals d'any les obres es focalitzaran en col·locar el traçat definitiu de la línia d'ample convencional Barcelona–Granollers–Girona, i la posada en marxa de la nova estació de Sant Andreu Comtal, que estarà a punt l'11 de desembre. "Són una sèrie d'actuacions impossibles de tirar endavant sense talls de servei i afectació als usuaris", ha dit el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores.

Per tal que les actuacions provoquin les "mínimes alteracions" possibles, des del Ministeri de Transports han recalcat que s'ha fet coincidir la fase final dels treballs de les obres de la Sagrera i de la nova estació de Rodalies de Sant Andreu. Fins al moment eren dues infraestructures que anaven "amb dinàmiques i temps diferents".

L'envergadura de tot plegat mobilitzarà més de 600 operaris. "Mobilitzem molts recursos humans i materials per minimitzar al màxim el temps de durada de les obres", ha indicat Flores. "És una obra molt important a la que li donem una forta embranzida", ha afegit el secretari general d'Infraestructures.

A més, també és intencionat que totes les actuacions acabin durant la setmana del 5 a l'11 de desembre, coincidint amb el Pont de la Puríssima. "Es tracta de dates molt consensuades", han indicat des del ministeri. Així doncs, la previsió és que durant aquella setmana la mobilitat "no serà l'habitual" perquè moltes escoles tenen dies festius.

Tres línies "importants" de la xarxa de Rodalies

Adif ha assegurat que és "conscient" de la importància de les tres línies de Rodalies que patiran afectacions durant les tres pròximes setmanes. En concret, segons les xifres de Renfe, l'R1 transporta 41.450 viatgers un dia feiner i 30.409 el cap de setmana, mentre que l'R2 nord i l'R11 fins a 31.569 de dilluns a divendres i 23.219 dissabtes i diumenges. Per garantir la mobilitat, Adif i Renfe han treballat en un "pla alternatiu de transport", que a partir d'aquest dimarts es podrà consultar en línia amb tots els horaris detallats.

Durant aquestes setmanes els treballs es concentraran en enllestir els 4,3 km de vies noves que passaran per la nova estació de la Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades, i que permetran encabir la línia de Barcelona-Granollers-Girona a la infraestructura. "Es tracta d'una fita històrica en la què portem treballant molt de temps", ha assegurat Flores. La nova infraestructura tindrà tres plantes, la inferior ja està completada i és per on circularan els trens de Rodalies. El nivell intermedi acollirà el vestíbul de la instal·lació i l'aparcament. A la planta superior s'ubicarà l'alta velocitat. Amb tot, hi confluiran l'alta velocitat, trens Regionals i de Rodalies, les línies 4, 9 i 10 del metro i busos urbans i interurbans.

Pel que fa a la nova estació de Sant Andreu Comtal, es posarà en marxa a partir de l'11 de setembre. A partir d'aleshores l'estació antiga es destinarà "altres usos", tant per part de Renfe com de l'Ajuntament de Barcelona.