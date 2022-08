Les obres de la Superilla de l'Eixample començaran el 16 d'agost

Les obres estructurals per fer els eixos verds i les places previstes a la Superilla de l'Eixample començaran el pròxim 16 d'agost i comportaran afectacions rellevants en la mobilitat. Els treballs permetran implantar quatre eixos verds als carrers de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell i amb la mateixa actuació es guanyaran quatre noves places als encreuaments de Consell de Cent amb Girona, Rocafort, Comte Borrell i Enric Granados.

La mobilitat ja quedarà configurada com es preveu en la transformació definitiva

La mobilitat ja quedarà configurada com es preveu en la transformació definitiva. Així, els vehicles que accedeixin a algun d'aquests carrers no podran fer tot l'eix viari seguit i hauran de girar a cada illa. La intervenció suposarà 58.000 m2 nous per als vianants.



L'Ajuntament de Barcelona recomana que durant les primeres setmanes les persones que s'hagin de moure per l'àmbit d'obres ho facin planificant el viatge i preveient un temps de marge fins que coneguin quins són els nous itineraris i girs que hauran de fer. En tot moment, es garantirà l'accés als aparcaments i el pas de serveis, vehicles d'emergències i vianants.



Durant el mes de juliol i principis d'agost s'han dut a terme treballs inicials i preparatoris per reubicar els serveis principals: s'han recol·locat les places per a persones amb mobilitat reduïda, s'han incorporat noves zones de càrrega i descàrrega i s'han ressituat les places d'estacionament de motos i bicicletes.

Quan comencin les obres, a partir del 16 d'agost, els vehicles podran circular per les vies afectades però només per un carril. La nova configuració general de la mobilitat en aquests àmbits implicarà que els vehicles no podran fer dos trams seguits pels nous eixos verds i hauran de girar a cada illa. És a dir, l'accés a un eix verd des d'un carrer transversal implicarà la sortida pel següent carrer transversal. En relació amb les futures places, aquestes ja no es podran creuar com fins ara, sinó que els vehicles es veuran obligats a girar.



En cada carrer es treballarà per meitats, de manera que no s'ocuparà simultàniament les bandes mar i muntanya sinó que només en quedarà ocupada una. També es podrà accedir als guals i aparcaments en tot moment, i no hi haurà cap afectació al transport públic.

Als carrers del Consell de Cent i de Girona es retirarà el carril bici per tal d'avançar en el model de mobilitat final dels dos eixos, on serà possible el pas de bicicletes però respectant la prioritat dels vianants i el sentit del carrer. Tot i que les bicicletes podran seguir anant pel tram central de tots dos carrers, els carrils bici alternatius seran els de València i Gran Via pel cas de Consell de Cent, i els de Roger de Llúria i Pau Claris pel cas de Girona.