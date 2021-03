Les persones sense llar de Barcelona s'organitzen en un sindicat i reclamen solucions reals a les institucions

Per primera vegada, les persones sense llar de la capital catalana s'han organitzat en un sindicat. En l'acte de presentació del Sindicat de Persones sense llar de Barcelona, convocat aquest dijous al migdia a la Plaça Sant Jaume, els participants han reclamat solucions reals a les institucions, en concret a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona. El portaveu de l'organització, Albert Gort, ha qualificat les ajudes del consistori com a "temporals" i les del Govern com a "gairebé inexistents". "Hem vingut aquí a assenyalar els culpables", ha dit envoltat d'una vintena de persones que portaven cartells amb missatges com "Volem solucions definitives", "No volem morir al carrer" o "Obrim els hotels buits ja". Per això, el sindicat demana crear una taula amb l'Ajuntament, la Generalitat i les entitats per elaborar un pla de xoc per eliminar el sensellarisme a Barcelona.

El portaveu ha llegit el manifest, en el qual ha denunciat que en el darrer any, arran de crisi econòmica i social que la pandèmia ha provocat, ha augmentat el nombre de persones dormint al carrer. "Som persones de classe treballadora deixades de banda pel sistema capitalista. Ens han deixat sense absolutament res, ni amb el més mínim: un sostre", ha etzibat. En aquest sentit, ha recordat que el 2020 van morir 18 persones al carrer, mentre que a la capital catalana hi ha més de 10.000 pisos buits, la gran majoria de grans tenidors i fons voltors.

"Avui alcem la veu perquè estem farts i fartes de no tenir sostre, estar exposats a robatoris, a tota mena d'agressions, de les ajudes temporals de l'Ajuntament o les gareibé inexistents per part de la Generalitat", ha protestat Gort. De fet, a principis de febrer, tres homes amb estètica neonazi van ruixar amb gasolina un usuari sense llar que dormia a la porta de l'espai. Aquest mateix home ha assistit a la manifestació. "Jo estava dormint i van venir cap a mi. Per què a mi? Què els hi he fet?", es preguntava amb els ulls plens de llàgrimes, afegint que des de l'incident rep atenció psicològica tres dies a la setmana.

"Necessitem mesures urgents perquè no tanquin el pocs recursos que tenim"

Una de les mesures que han denunciat ha estat que aquest 20 de març, com es considera que s'ha acabat l'operació fred, diversos albergs tancaran les portes i deixaran als usuaris sense opcions. "Necessitem mesures urgents perquè no tanquin el pocs recursos que tenim, com ara albergs o els serveis de dutxes", ha demanat. En aquest sentit, ha rebutjat alternatives com la Fira de Barcelona, on ha explicat que no tenien menjar calent ni un lloc segur on posar "les poques coses" que tenen. "Ningú vol dormir al carrer", ha etzibat.

Durant l'acte, en el qual majoritàriament hi han assistit homes, una gran part racialitzats, Gort també ha denunciat el racisme institucional que pateixen les persones sense llar i sense papers i ha reclamat que s'aturin les "operacions racistes policials i que tanquin el CIE". Per últim, el portaveu ha remarcat que fan falta molts més recursos per erradicar el sensellarisme. "Ens estem morint i ens hi va la vida. Lluitarem fins que no hi hagi cap persona sense llar a Barcelona", ha conclòs. Després de la lectura del manifest i les respostes als periodistes, els organitzadors han repartit entrepants entre els assistents en un dijous molt assolellat.