Les pistes de gel nadalenques proliferen a les ciutats catalanes malgrat l'extrema sequera

Patinar sobre gel a 20 graus (i pujant) s'ha convertit en una pràctica habitual en aquesta època de l'any a Catalunya. Des de fa uns anys, ciutats i municipis d'arreu del país s'han acollit a la moda d'instal·lar pistes de gel en unes festes de Nadal cada vegada menys hivernals i més caloroses. Aquest any, al debat de l'elevada despesa energètica que comporten s'hi afegeix la quantitat d'aigua que requereixen en plena emergència per l'extrema sequera que pateix Catalunya, que ja acumula 36 mesos de dèficit hídric.

Un debat que no és nou, però que es torna a posar sobre la taula per la delicada situació que travessa el país davant la falta de pluges abundants en el curt i mitjà termini. Mentre el Govern decreta restriccions d'aigua arreu del país, desenes de municipis han decidit instal·lar una pista de gel. És el cas de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), on els comuns han denunciat l'ajuntament davant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per la instal·lació de la pista de gel a la ciutat.

25.000 litres d'aigua de boca per al manteniment d'una pista de gel

En un comunicat, la formació considera que es tracta d'un "acte greu d'irresponsabilitat social i ambiental" en el context de preemergència per sequera en què es troba gran part del país. "A les portes de possibles restriccions del consum a les llars, el govern municipal considera prioritari destinar més de 25.000 litres d'aigua de boca al manteniment d'una pista de gel", afegeixen en el text.

La formació destaca com d'inversemblant és la decisió quan no es poden regar zones verdes emblemàtiques, però sí destinar l'aigua a la pista. A més, apunta que la pista tindrà un consum d'energia elèctrica de 35.000 KWh. Precisament Dídac Navarro, membre d'Ecologistes en Acció i la plataforma Aigua És Vida, posa el focus en l'elevat consum energètic d'aquestes instal·lacions. "La sequera és una conseqüència del canvi climàtic i el que fem és gastar més energia i contribuir a l'emergència amb gasos d'efecte hivernacle. És un peix que es mossega la cua", critica.



Olot, Vilafranca del Penedès, Girona...

La polèmica per la pista de gel de Sant Feliu de Llobregat ha acaparat els focus, però no és ni de bon tros l'únic cas. Desenes de ciutats catalanes han optat per instal·lar pistes de patinatge sobre gel aquest Nadal: Olot, Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Girona, Tarragona, Premià de Dalt... Tot i que el Departament d'Acció Climàtica deixa a les mans dels ajuntaments adaptar-se al Pla d'Emergència per Sequera, i per tant, la decisió d'instal·lar pistes de gel o no, el conseller David Mascort les ha criticat i ha reconegut que "en la situació que estem, ni que sigui per una qüestió d'imatge, no s'haurien d'instal·lar".

A Sant Feliu de Llobregat, que s'abasteix del sistema Ter-Llobregat, en estat de preemergència -a un pas dels escenaris més greus de tots-, és la primera vegada que s'instal·la una pista de gel. També a Premià de Dalt (Maresme), on a l'octubre el consum d'aigua per habitant i dia va estar per sobre del límit de 210 litres. "No pot ser que la ciutadania i alguns sectors estiguin patint les restriccions d'aigua, mentre hi ha ajuntaments que es poden permetre el privilegi d'utilitzar aigua per un ús que no és necessari", critica.

A Barcelona hi ha fins a quatre pistes de gel per patinar. La del Recinte Modernista de Sant Pau, la del Tibidabo, la pista de gel del Port Vell i la de L'Illa Diagonal. En tots els casos, menys la de Sant Pau, són pistes de gel sintètic. Aquestes ofereixen un model més econòmic i sostenible, ja que no està feta de gel, sinó de materials sintètics que no necessiten aigua ni electricitat constants per mantenir-se. Una alternativa que destaca Navarro: "Estan àmpliament esteses, s'utilitzen en moltíssims municipis i centres comercials i també dinamitzen el comerç". També és el cas de Manlleu (Osona).

A banda de Barcelona, Girona és l'altre gran capital que instal·la una pista de gel d'uns 900 metres quadrats. Tot i que aquest any serà més prima (6 centímetres) per adaptar-se a la sequera, reduint fins a un 40% l'ús d'aigua, gastarà fins 48.000 litres. A Olot (Garrotxa) també s'ha instal·lat una pista de 300 metres quadrats. Aquesta farà servir una combinació d'aigua procedent de la xarxa i d'aigua regenerada i gel tindrà un gruix de 7 centímetres.

A Platja d'Aro (Baix Empodrà), la pista de gel és la que s'allarga més. Va obrir el divendres passat i fins al 7 de gener a la plaça dels Estanys, coberta per una carpa. En aquest cas, qui l'organitza no és l'Ajuntament sinó una empresa privada, però el consistori la patrocina. Té 375 metres quadrats i per omplir-la es va fer servir aigua de la xarxa i tres camions cisterna d'aigua no apta per al consum, amb un total de 9.000 litres. També Manresa ha optat per instal·lar-ne una.

Tarragona ciutat també compte amb una pista de patinatge sobre gel de 450 metres quadrats, en aquest cas, al Parc Comercial i d'oci Les Gavarres. També n'hi ha una a Lleida, a la plaça Sant Joan, i a Tortosa (Baix Ebre).

Municipis que no han instal·lat pistes de gel

També hi ha ajuntaments que aquest any han optat per no instal·lar una pista de gel. És el cas de Reus (Baix Camp), Sant Andreu de la Barca o Palafrugell (Baix Empodrà), on el consistori ja va decidir deixar de fer-la el 2021, després de 15 anys, per motius de sostenibilitat i per buscar altres alternatives per potenciar el comerç local durant les festes. Tampoc s'ha instal·lat a Terrassa (Vallès Occidental).