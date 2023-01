Les plataformes i sales de cinema on pots veure totes les pel·lícules premiades dels Gaudí 2023

Després de la gala d'uns Premis Gaudí molt especials per la mort, la nit anterior a l'acte, del director Agustí Villaronga als 69 anys, toca fer un repàs de quines han estat les pel·lícules premiades de la nit més important del cinema en català. Sens dubte la gran triomfadora de la quinzena edició ha estat Alcarràs, de Carla Simón, ja que s'ha emportat un total de cinc estatuetes, entre les quals destaquen la de millor pel·lícula, millor guió i millor direcció.

Alcarràs, com altres cintes premiades, ja es poden veure a les principals plataformes de streaming com Netflix, Filmin o Movistar Plus. Altres, com Pacifiction o Un año, una noche encara estan en cartellera, esperant que els espectadors s'acostin a les sales de cinema per veure-les. Repassem on pots veure totes les pel·lícules guanyadores dels Premis Gaudí 2023.

'Alcarràs'

Alcarràs, que parla sobre un model de vida familiar basat en l'agricultura, es va emportar els premis més cotitzats de la nit: el de millor pel·lícula i millor direcció per a Carla Simón, guardons que es van afegir al de millor guió original, millor direcció de producció i el del públic.

El film de Carla Simón encara es pot veure en algunes sales de cinema, com a l'Ocine de Tarragona. També el podràs trobar a la plataforma de Filmin, Movistar Plus i Amazon Prime Video.

'Suro'

A més del guardó a millor direcció novella –categoria que s'estrenava aquest any-, Suro s'ha emportat el premi a la millor interpretació protagonista femenina per Vicky Luengo i la masculina per Pol López, personatges sobre els quals orbita el film.

Moltes de les cintes nominades encara no s'han estrenat en plataformes. És el cas de Suro, l'òpera prima de Mikel Gurrea, que es va estrenar el 2 de desembre i es pot veure a les sales de cinema, a Mollerussa, Balaguer i Tàrrega. No obstant, arribarà el 24 de març a Filmin.

'Pacifiction'

Pacifiction, d'Albert Serra, es va endur el premi a millor pel·lícula en llengua no catalana. La considerada com la pel·lícula més assequible de la cinematografia del director banyolí també ha estat distingida amb el guardó a millor direcció artística i la millor fotografia. És pot veure a Filmin.

Sinòpisis: A l'illa de Tahití, a la Polinèsia Francesa, l'Alt Comissari de la República, De Roller, representant de l'Estat francès, és un home calculador.. Tant a les recepcions oficials com als establiments il·legals, no deixa de prendre el pols a una població local la ira de la qual es pot despertar en qualsevol moment. I encara més quan un rumor s'instal·la: sembla que s'ha vist un submarí, la presència fantasmal del qual podria anunciar una represa dels assajos nuclears francesos.



'La maternal'

Les dues actrius de La maternal, Ángela Cervantes i Carla Quílez, s'han endut la estatueta a millor actriu secundària i a millor interpretació revelació, respectivament. El film de Pilar Palomero encara no està disponible a cap plataforma, però es pot veure en alguna sala de cinema de Catalunya, com al Cinema Armengol de Bellpuig (Lleida).



'Un año, una noche'

Un año, una noche, la pel·lícula d'Isaki Lacuesta sobre l'atemptat a la sala Bataclan de París, també optava a 14 premis i s'ha emportat l'estatueta a millor guió adaptat, a més de la de millor muntatge, música original per Raül Refree, millor so i millors efectes visuals.

El film d'Isaki Lacuesta encara no està a cap plataforma, però el podem trobar a alguna sala de cinema, com el Cinema Maldà de Barcelona.

'El sostre groc'

El documental El sostre groc, d'Isabel Coixet, es va endur el premi a millor pel·lícula documental. Narra els abusos sexuals de dos professors de l'Aula de teatre de Lleida durant més de 20 anys. El podràs trobar a RTVE Play a partir del 6 de febrer.

'Sis nits d’agost'

Sis nits d'agost, que parla de la història de la mort voluntària, singular i misteriosa del religiós Lluís Maria Xirinacs, es va endur el premi a millor pel·lícula per televisió. Es pot veure a TV3 a La Carta.



'Historias para no contar'

Alex Brendemühl es va endur el premi a millor actor secundari per Historias para no contar. El film del director Cesc Gay encara no es pot trobar a les plataformes, però es pot veure a algunes sales de cinema, com El Bosque de Barcelona, Multicines Arenas i Glòries Multicines de Barcelona.

'Los renglones torcidos de Dios'

Los renglones torcidos de Dios va acabar la nit amb dos premis, el de millor vestuari i el de maquillatge i perruqueria. El film d'Oriol Paulo es pot veure a Netflix.



'Cinco lobitos'

El film dirigit i escrit per Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzat per Laia Costa Cinco lobitos es va endur el guardó a millor film europeu. La cinta es pot trobar a HBO Max i Filmin.