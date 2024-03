Les presons de Ponent i Lledoners treuen de la cuina els condemnats per homicidi

Les presons de Ponent a Lleida i de Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) han decidit treure de la cuina els interns que compleixen condemna per homicidi o altres delictes de sang. La decisió arriba després de l'assassinat d'una treballadora de Mas d'Enric a mans d'un pres. Segons detalla TV3, en trauran vuit interns que compleixen condemna per aquest tipus de delictes.

Des del Departament de Justícia, però, han desvinculat el cas de Lledoners del succés al centre penitenciari del Catllar (Tarragonès). Confirmen que per ara ja s'han executat cinc canvis de destinació a Ponent, però remarquen que el motiu al centre bagenc és regimental. Insisteixen que són moviments "naturals" en el context actual, i subratllen que la prioritat és que interns i treballadors estiguin segurs.

Fonts de Justícia han remarcat a l'ACN que ara la prioritat és reforçar la seguretat i la percepció d'aquesta, i no veuen problema a fer aquests canvis. També han recordat que la consellera ja va anunciar que es revisarien els criteris per accedir a la cuina, puix aquests canvis han estat a iniciativa pròpia de cada centre.

Treballadors de Ponent han confirmat aquesta recol·locació d'interns a la cuina, però han demanat que es vagi més enllà. Volen que s'externalitzi el servei, així com el de la cafeteria, on hi ha interns amb ganivets i productes de neteja que poden abocar al menjar. També treballadors de Lledoners han explicat el canvi que agraeixen a la direcció, mentre lamenten que el departament després de dues setmanes no hagi mogut fitxa, segons consideren.

Mesures a les presons

Per millorar la seguretat a les cuines, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va detallar fa una setmana que s'augmentarà el personal funcionari de vigilància, es reforçarà el personal de cuina perquè mai es quedi un treballador sol i es reforçaran els sistemes d'emergència, facilitant dispositius de comunicació i polsadors d'alerta. Per a les pròximes setmanes es revisaran els protocols i els espais conjuntament amb el personal, el CIRE participarà en les reunions de les juntes de tractament i es formarà al personal del CIRE sobre els nous perfils d'interns i formes d'atenció i treball als centres penitenciaris, entre altres mesures.