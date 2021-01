Les presons proposen retornar el tercer grau als presos polítics

Les juntes de tractament de les presons de Puig de les Basses, Wad-Ras i Lledoners tornen a proposar el tercer grau per als presos polítics. El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Armand Calderó, ha matisat que la proposta serà efectiva si els tècnics del Departament de Justícia l'accepten. Si se'ls hi aprova, els líders independentistes podrien sortir de la presó i dormir-hi quatre nits a la setmana. Ara bé, la fiscalia podrà recórrer la decisió al jutge de vigilància penitenciària i el Tribunal Suprem decidirà novament si es manté el tercer grau. El Suprem va anul·lar el desembre passat el tercer grau dels nou presos polítics per considerar-lo "prematur". Aquest dijous, sis mesos després d'aquesta decisió i quan la majoria dels líders independentistes han complert la quarta part de la pena, o estan a punt de fer-ho, les juntes de tractament han proposat de nou aquest régim penitenciari.



Calderó ha insistit que aquesta proposta ha estat revisada per més de 30 professionals diferents i no ha estat influenciada per cap partit o força política. "Cap classificació ni resolució dels tribunals resoldrà un conflicte polític", ha denunciat. Aquesta vegada la decisió no ha estat unànime en tots els casos. La junta de tractament de Lledoners han proposat el tercer grau de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart de forma unànime, mentre que en el cas de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Oriol Junqueras o Joaquim Forn ha estat per majoria. En el cas de la presó de Wad Ras han pres aquesta decisió respecte a Carme Forcadell per majoria, mentre que la junta de Puig de les Basses ho ha fet per unanimitat en el cas de Dolors Bassa.

A partir d'aquest dijous, els tècnics del Departament de Justícia tenen dos mesos per decidir si accepten el tercer grau. Termini que ni de bon tros s'esgotarà. Els presos polítics estan actualment en segon grau, sense cap mesura extraordinària com la que havien tingut durant l'aplicació de l'article 100.2. Com que la fiscalia segurament recorri aquesta decisió i acabi en mans del Suprem, Calderó recorda que uns dels arguments del tribunal espanyol per tombar el tercer grau malgrat l'aval de tots els jutges de vigilància penitenciària va ser que era "una decisió prematura".

Ara, després de sis mesos d'aquesta sentència i amb una observació del comportament dels presos, Calderó ha assegurat que "no hi ha cap impediment legal perquè les persones condemnades per l'1-O puguin accedir al tercer grau". En aquest sentit, ha citat que l'article 72.4 de la Llei Orgànica General Penitenciària diu que "no es pot mantenir amb un grau inferior quan l'evolució del seu tractament es faci mereixedor de la seva progressió". D'altra banda, ha insistit en que "les persones en tercer grau continuen privades de llibertat".



Davant d'aquest anunci, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha manifestat que "aquest tercer grau efímer no és la solució de res". "Hem entrat a la presó perquè volem decidir el nostre futur polític, i cap xantatge d’estat no ens farà renunciar a res. Amnistia, retorn dels exiliats i autodeterminació", ha defensat a través del seu compte de Twitter. En un comunicat, Òmnium vaticina que els poders de l'Estat tornaran a tombar la proposta de les presons i demana concentrar els esforços en l'amnistia i "no desviar l'atenció amb un debat sobre els graus penitenciaris".