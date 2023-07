Les principals festes majors i d'estiu dels pròxims dies a Catalunya

L'estiu és sinònim de calor i vacances, ritmes més pausats, remullades a les millors platges i cales i cinema a la fresca. Però també de festes majors i d'estiu, un autèntic patrimoni que Catalunya manté any rere any amb força, oferint propostes per a tots els públics.

Per això, us recollim les principals festes majors i d'estiu del territori que es viuran fins al cap de setmana que ve dels dies 22 i 23. Un total de nou opcions que trobarem dins de les fronteres catalanes, de Puigcerdà a L'Ampolla, passant per S'Agaró o Palafrugell.

Festa del Quadre de Santa Rosalia de Torredembarra

El passat divendres 7 va arrencar la Festa del Quadre de Torredembarra (Tarragonès), que s'allargarà fins aquest diumenge 16 de juliol amb diverses activitats al programa. Al seguici, les processons i els castells s'hi sumen actes culturals i vermuts, amb novetats com el nou vestuari dels Nans o la lectura dramatitzada de Santa Rosalia. Aquest 2023 no es farà la Remullada del Ball de Diables amb tobogan d'aigua, a causa de les restriccions i la situació per la sequera.



Festa Major de Santa Margarida

El dia 7 també va començar la Festa Major de Santa Margarida (Alt Penedès) amb la inauguració de l'exposició fotogràfica de Festa Major Portes, Finestres i Detalls de Montbui. Trobarem activitats per a tothom i tradicionals de tota mena, com els espectacles del Nucli Antic, a través d'una programació que s'allarga fins diumenge dia 23, però amb algun acte posterior el cap de setmana del 29 i 30. El pregó serà el dijous dia 20. Cercavila, havaneres, campionats diversos, concerts i la tradicional arengada de Festa Major farceixen el programa.



Festa Major de Súria

A Súria (Bages) la Festa Major va començar el dilluns 10 i s'allargarà fins al dia 18, amb un total de vuit jornades d'activitats per a tothom. L'espectacular castell de focs artificials és l'acte més multitudinari, com també les Tocades del diumenge a la nit davant la Casa de la Vila. Cercavila, activitats esportives, pintura ràpida, balls i dansa, sardanes, nits joves i activitats infantils són altres dels actes de la programació.



Festa del Roser de Puigcerdà

Aquest dimecres 13 arrancarà la Festa Major del Roser de Puigcerdà (Cerdanya), que s'allararà fins al dilluns 17 combinant cultura, tradició i festa. Cultura popular, cercaviles, correfocs, concerts, teatres i activitats per a tota la família. Tanmateix hi trobarem sardanes i havaneres, i fins i tot els clàssics tornejos de botifarra i de truc.



Festa Major de S'Agaró

Aquest dijous 13 també arrancarà la Festa Major de S'Agaró (Baix Empordà), que en aquest cas s'allargarà fins al diumenge 16, amb diverses activitats entorn del Parc de Sant Ramon. Hi trobarem d'activitats tradicionals com missa, sardanes i havaneres, fins a castellers i gegants, passant per concerts, correbars i taller i tast de còctels, així com activitats infantils i tornejos.



Festa Major de Palafrugell

Ja divendres 14 arrancarà la Festa Major de Palafrugell (Baix Empordà), amb el dia 20 marcat en ser el de la patrona Santa Margarida, i amb una corrua d'activitats que s'allarguen fins al pròxim diumenge 23. Al programa hi trobarem activitats tradicionals i concerts, així com portes obertes a diferents equipaments, museus i patrimoni, o visites guiades. Hi seran presents les festes de nits i també activitats per als més menuts de la casa.



Festes del Carme de L'Ampolla

Aquest dia 14 comencen les Festes del Carme 2023 de L'Ampolla (Baix Ebre), que duraran tan sols fins al diumenge 16. Presenten un programa d'actes i activitats adreçat a petits i grans per commemorar la festa de la gent de la mar, en honor a la patrona dels pescadors. Entre els actes que els ampolleros i les ampolleres viuran, cal assenyalar la processó per dintre el mar. També el castell de focs d'artifici, una festa Imagina Ràdio, tardes de vaques, ball al port pesquer i una festa infantil amb el grup



Festa Major de La Ràpita

Ja dissabte 15 arrenca la Festa Major de La Ràpita (Montsià), que enguany s'allarga fins al dissabte 29. Hi trobarem més de 100 activitats per a tots els públics, amb propostes culturals, tradicionals i d'oci per a tothom. L'entrada de Bous o Bous Embolats són un dels actes centrals, més reconeguts i participats. Es faran el divendres 22, amb un recorregut des de la plaça Carles III fins a l'avinguda del Sagrat Cor.

Festa Major de Santa Cristina d'Aro

De cara a la setmana vinent, divendres 21 començarà la Festa Major de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà), amb un seguit d'activitats al llarg de cinc dies plens de cultura popular amb gegants i capgrossos i especialment amb música. Al programa trobem concerts per als més joves (i no tan joves) fins a sardanes, orquestres i havaneres, passant per les atraccions o els xiringuitos de les entitats locals. També hi haurà correbars i la trobada castellera enmig d'una programació que arriba al dimarts 25.