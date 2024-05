Les protestes contra la desfilada de Louis Vuitton al Park Güell acaben amb càrregues policials i una detenció 

Unes 200 persones, la majoria veïns del barri de la Salut de Barcelona, es van manifestar a les immediacions del Park Güell per protestar per la desfilada que Louis Vuitton organitzava al recinte modernista. La marca de luxe és un dels patrocinadors de la Copa Amèrica de vela. Durant la manifestació, hi van haver moments de tensió entre els assistents i els Mossos d'Esquadra, amb alguns enfrontaments amb cops de porra. Una persona ha quedat detinguda per atemptat contra els agents de l'autoritat.



Després dels moments de tensió, que també van comportar que set agents dels Mossos resultessin ferits de diversa consideració, cap d'ells greu, els manifestants van protagonitzar una desfilada irònica que criticava la que s'estava fent dins del parc.

La protesta va ser convocada per entitats veïnals amb el suport d'altres organitzacions i col·lectius com entitats animalistes. El lema de la manifestació era Els barris no som una passarel·la per a la seva desfilada, per bé que durant la concentració també s'han sentit consignes com ara Barcelona no està en venda o Louis Vuitton tortura i assassina.

La manifestació s'emmarca en una setmana de més mobilitzacions contra l'espectacle de Louis Vuitton, com la protesta de famílies de l'Escola Baldiri Reixac, ubicada dins el Park Güell, que va tenir lloc dimecres i la de davant de la botiga de la marca francesa al Passeig de Gràcia, dimarts.

Contra la privatització del Park Güell

Els veïns van denunciar fa uns dies les destrosses a una part de les escales del recinte en els preparatius de la desfilada, que reuneix celebritats internacionals. Mariano Pesi, veí d'Horta-Guinardó, explicava a l'ACN que es manifestava en contra de la privatització del Park Güell i a favor de l'ús públic de l'espai. També perquè Barcelona "no segueixi organitzant aquests macroesdeveniments".

Pesi lamentava que a l'entorn del parc "està tot blindat", i recordava que es tracta d'un parc públic "amb una escola dins". "Arriba una marca gran i té la ciutat a la seva disposició", es queixava. El veí d'Horta-Guinardó també ha mostrat el rebuig a un model de ciutat que "mercantilitza" l'espai públic. Alhora ha recordat que des del 2012 existeix una plataforma contrària a la privatització del Park Güell, que no va poder evitar-ne el tancament.